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Головна війна з Росією Керченський міст та руйнування парків: уряд пропонує запровадити нові санкції проти Росії

Керченський міст та руйнування парків: уряд пропонує запровадити нові санкції проти Росії

8 вересня, 2021 середа
16:00
війна з Росією Керченський міст

8 вересня Кабінет Міністрів вирішив внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони пакет санкцій щодо 24 юридичних та 6 фізичних осіб, які причетні до"мосту через Керченську протоку" та незаконного перепланування паркових територій і об’єктів культурної спадщини у Севастополі

Про це повідомила пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Обмеження пропонують ввести через причетність до незаконного спорудження і експлуатації "мосту через Керченську протоку", організації сполучення між РФ та окупованим Кримом та незаконного перепланування паркових територій і об’єктів культурної спадщини на території Севастополя.

Застосування санкцій до юридичних осіб, у разі виявлення в них майна на території України, унеможливить користування ним, заборонить проведення  операцій, унеможливить виведення капіталів, зупинить виконання фінансових зобов’язань та діяльності на території України.

Санкції щодо фізичних осіб унеможливить їх в’їзд на територію України, заблокує можливість розпоряджатися майном в Українї. Також, зазначеним особам та особами, які ними контролюються або діють в їх інтересах, буде заборонено участь у приватизації та оренді державного майна.

Санкції пропонується застосувати строком на 5 років.


 

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санкції
анексія Криму
Кримський міст
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