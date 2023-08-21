Керченський міст - у депресії
Цей інфраструктурний об'єкт — слабке місце Путіна, своєрідна "кощієва голка" російського диктатора
Минулими вихідними український сегмент facebook встиг обговорити інтерв'ю голови СБУ Василя Малюка журналу NV, де той розповідав про особливості здійснення успішної атаки на Керченський міст восени минулого року. Успішної не лише з огляду на логістичні проблеми російських окупантів, а й на те, що це інфраструктурний об'єкт — слабке місце Путіна, своєрідна "кощієва голка" російського диктатора.
Так от, маємо розуміти, що ФСБ вже провела аналіз цієї атаки й зрозуміла, у який спосіб було замасковано тонни вибухівки.
Тому Малюк розповідає деталі, які у середовищі спецслужб відомі (не секрет, що обмін інформацією між українськими спецслужбами та їх західними колегами також існує). Професійних секретів голова СБУ не видає.
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Проте після інтерв'ю Малюка особистий психолог Керченського мосту (якби такий був) мав би визнати, що його клієнт перебуває у постійній депресії та переживає фатальні очікування. Які, до речі, посилила атака морських дронів на міст, здійснена кілька тижнів тому.
Про автора. Євген Магда, політолог
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