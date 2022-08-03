Керівник ОВА показав, як на Сумщині посилюють обороноздатність
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький показав, як у регіоні посилюють військову обороноздатність
Фото зі Сумщини у своєму telegram-каналі опублікував керівник ОВА Дмитро Живицький.
"Щодня працюємо над посиленням обороноздатності Сумщини. Наразі у співпраці з благодійним фондом «Добро перемагає» виготовили і передали на позиції певну кількість протитанкових їжаків. Якісні, потужні, надійні. Вони здатні зупинити гусеничну і колісну бронетехніку ворога", - написав Живицький.
Голова Сумської ОВА відзначив, що з перших днів повномасштабного вторгнення РФ підприємства Сумщини вже виготовили понад півтисячі протитанкових їжаків, робили скоби для укріплення, підставки для зброї, та інші важливі речі.
"Облаштовуємо захист Сумщини: для цього задіяні кошти як обласного, так і місцевих бюджетів, а також благодійних фондів. Сумщина - північний форпост України", - пише Дмитро Живицький.
Фото з регіону:
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.53
Купівля 38.53Продаж 39.65
-
EUR
Купівля 38.83Продаж 40.23
- Актуальне
- Важливе