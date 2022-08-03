Фото зі Сумщини у своєму telegram-каналі опублікував керівник ОВА Дмитро Живицький.

"Щодня працюємо над посиленням обороноздатності Сумщини. Наразі у співпраці з благодійним фондом «Добро перемагає» виготовили і передали на позиції певну кількість протитанкових їжаків. Якісні, потужні, надійні. Вони здатні зупинити гусеничну і колісну бронетехніку ворога", - написав Живицький.

Голова Сумської ОВА відзначив, що з перших днів повномасштабного вторгнення РФ підприємства Сумщини вже виготовили понад півтисячі протитанкових їжаків, робили скоби для укріплення, підставки для зброї, та інші важливі речі.

"Облаштовуємо захист Сумщини: для цього задіяні кошти як обласного, так і місцевих бюджетів, а також благодійних фондів. Сумщина - північний форпост України", - пише Дмитро Живицький.

Фото з регіону:

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