Керівник ВООЗ назвав три умови подолання пандемії коронавірусу

Про це він сказав під час виступу на відкритті Всесвітньої конференції охорони здоров'я в Берліні, йдеться на Twitter-сторінці глави ВООЗ.

За словами Гебреісуса, подолати пандемію коронавірусу у світі вдасться лише тоді, коли:

постачання вакцин від COVID-19 по механізму COVAX буде пріоритетом;

країни "Великої двадцятки" виконають зобов'язання по розподілу вакцин;

розробники вакцин поділяться технологіями та ліцензіями.