Керівник ВООЗ назвав три умови подолання пандемії коронавірусу
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус розповів, коли людство зможе подолати пандемію коронавірусу
Про це він сказав під час виступу на відкритті Всесвітньої конференції охорони здоров'я в Берліні, йдеться на Twitter-сторінці глави ВООЗ.
За словами Гебреісуса, подолати пандемію коронавірусу у світі вдасться лише тоді, коли:
- постачання вакцин від COVID-19 по механізму COVAX буде пріоритетом;
- країни "Великої двадцятки" виконають зобов'язання по розподілу вакцин;
- розробники вакцин поділяться технологіями та ліцензіями.
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