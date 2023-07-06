Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Керівника "Київміськбуду" відсторонили від виконання обовʼязків і проведуть аудит компанії

Керівника "Київміськбуду" відсторонили від виконання обовʼязків і проведуть аудит компанії

6 липня, 2023 четвер
13:37
Суспільство Ігор Кушнір

Наглядова рада та правління ПрАТ "Київміськбуд" ухвалила рішення по початок проведення аудиту діяльності компанії "Київміськбуд". На цей час керівника Ігоря Кушніра відсторонили від виконання обов'язків

Про це 6 липня повідомив міськголова Києва Віталій Кличко.

"На мою вимогу відбулося спільне засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ "Київміськбуд", де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм", - йдеться у повідомленні.

Також Кличко зазначив, що на час аудиту керівник компанії Ігор Кушнір буде відсторонений від виконання обовʼязків.

Кличко додав, що зараз працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради. І вона теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ "Київміськбуд" та її керівництва.

Наглядова рада доручила "Київміськбуду" продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами.

Довідка: Ігор Кушнір понад 10 років обіймає посаду президента "Київміськбуду" – компанії, яка на 80% належить місту Київ. На початку 2023-го вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.

Також раніше журналісти виявили збудоване закрите котеджне містечко. Воно з'явилося на землі у Козині, яку вивели з "Київміськбуду". Цікаво, що звели його бізнес-оточення та родичі Ігоря Кушніра. Вартість зведених там будинків можна оцінити у понад 3 мільйони доларів. Тоді в НАБУ зацікавилися діяльністю "Київміськбуду". Крім того, спеціальну комісію, яка б мала перевірити опубліковані у ЗМІ факти, створила Київрада.

  • На Лазуровому узбережжі знайшли нерухомість дружини президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра. Вілла у Франції обійшлася у €20 млн й оформлена на фірму, яку три роки тому придбала компанія Оксани Кушнір.

Україна
скандал
корупція в Україні
новини Києва
Читайте також:
Сергій Суровікін
5 липня, 2023 середа
Після заколоту Пригожина двоє російських генералів перестали з'являтися на публіці, - британська розвідка
Іран
4 липня, 2023 вiвторок
Іран офіційно вступив до антизахідної коаліції ШОС: що про неї відомо
5 липня, 2023 середа
На деяких напрямках на півдні ЗСУ вже вийшли на основну лінію оборони росіян, - військовий експерт Коваленко
Київ
+30°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.67
    Купівля 36.67
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
6 липня
15:09
Оновлено
Ракетний удар по Львову у ніч на 6 липня
Нічна атака на Україну: у Львові пошкоджено багатоквартирний будинок, 4 людини загинули
15:08
Синоптик Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах 7 липня буде сильна спека
15:03
Ганна Маляр
У Макіївці знищено великий склад РФ з артснарядами та ракетами для "градів", - Маляр
14:50
Посівна трактор
Фермери в 9 областях України отримають від продовольчої організації ООН насіння зернових для осінньої посівної
14:49
Кирило Буданов
РФ стоїть на межі громадянської війни, для посилення конфлікту вистачить мінімального інциденту, - Буданов
14:41
Ексклюзив
вибух у Шевченківському суді Києва
Події 5 липня у Шевченківському суді Києва - це вирок судовій і правовій системі у нашій державі, - депутат Київради Ємець
14:31
Вчені попередили, що Африка може розколотися на дві частини та утворити шостий океан
14:29
секс
Чат-боту ChatGPT знайшли застосування в секс-індустрії: подробиці
14:27
Анатолій Шарій
Прокремлівському блогеру Шарію повідомили про нову підозру в держзраді
14:23
найпростіші синтетичні клітини
Найпростіші синтетичні клітини розвиваються швидше, ніж природні
14:20
Дні державності Литви
Президент Литви нагородив Залужного орденом "Лицарський хрест"
14:12
Дарницький міст
У Києві відкрили рух двома новозбудованими з’їздами з Дарницького мосту
14:07
РФ гатила уранці по Херсонщині: щонайменше п'ятеро людей постраждало
14:06
Оновлено
НАТО
Білий дім заявив, що для вступу до НАТО Україні потрібні реформи. У МЗС відповіли
14:04
OPINION
Юрій Касьянов
Або дрони, або дороги
14:01
Білий дім
У Білому домі знайшли кокаїн: спецслужби перевіряють камери та журнали відвідувачів
13:50
Ексклюзив
Після загибелі 12-річної дівчинки у Маріуполі, окупанти бояться бунтів – нагнали правоохоронців, - Андрющенко
13:49
Харківщина
Російські окупанти артилерією повністю знищили вокзал на Харківщині
13:35
Олександр Усик
Усик офіційно оголосив ім'я суперника та дату наступного захисту титулів
13:31
Олександр Лукашенко
Лукашенко розповів, яким чином ядерну зброю доправили з РФ до Білорусі
13:21
У монастирі Києво-Печерської лаври виявили портрети російського царя Миколи ІІ та імператриці
13:09
спека
Високий рівень споживання електроенергії тримався 12 годин поспіль: в Укренерго звернулись до українців із проханням
13:09
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Росіяни залучають до роботи на ЗАЕС некваліфікований персонал, - Енергоатом
13:07
Атака Львів
Уникнули трагедії в останню мить. У Львові журналіст Главкома із сімʼєю дивом врятувався під час ракетного удару РФ
13:00
Оновлено
Євген Пригожин
Лукашенко пообіцяв обговорити долю ПВК Вагнера з Путіним та переконаний, що президент РФ не буде "мочити" Пригожина
12:55
фейк, фейки
"Україна нехтує славою дідів": Центр нацспротиву перелічив наративи, які окупанти поширюють на Херсонщині
12:45
вантажно-пасажирський літак АН-140-100
Україна націоналізувала літак РФ, який до повномасштабного вторгнення був на обслуговуванні на ДП "Антонов"
12:38
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 6 липня: що з цінами на долар, євро, злотий
12:30
ізраїль україна
Ізраїль продовжив можливість перебування українців до 31 січня наступного року
12:26
Human Rights Watch
Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси
12:18
Зеленський
Зеленський прибув до Болгарії: обговорить із керівниками країни підтримку, Формулу миру та саміт НАТО
12:14
обстріл Львова
"Настане день відповідальності за підлі дії": генсекретарка Ради Європи засудила ракетний удар Росії по Львову
12:04
OPINION
Володимир Омелян
Чому Україна досі не перейшла у формат воєнної економіки
11:59
Meta запустила конкурента Twitter: 10 млн користувачів скачали застосунок Threads за перші 7 годин
11:54
На ЗАЕС нині перебувають близько 700 росіян, на дахах енергоблоків розміщено кулеметні гнізда, – Енергоатом
11:49
Огляд
світ, міжнародний огляд
Акценти світових ЗМІ 6 липня: Масштабна ракетна атака на Львів, контрнаступ ЗСУ чекає на західну зброю, щоб почати активні дії
11:47
У Львові від удару ракет постраждала пам'ятка ЮНЕСКО, Мінкульт очікує від організації більших за "глибоке занепокоєння" дій
11:40
Оновлено
Шмигаль озвучив основні завдання уряду щодо безпеки українців
11:31
Ексклюзив
Атака на Львів
Ігнат про нічну атаку Львова: ворог шукає різні методи подолання системи ППО, без F-16 складно захистити всю Україну
11:13
У Києво-Печерській лаврі представники Заповідника та силовики опломбовують будівлі монастиря: вже опечатали резиденцію Предстоятеля
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV