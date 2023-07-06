Керівника "Київміськбуду" відсторонили від виконання обовʼязків і проведуть аудит компанії
Наглядова рада та правління ПрАТ "Київміськбуд" ухвалила рішення по початок проведення аудиту діяльності компанії "Київміськбуд". На цей час керівника Ігоря Кушніра відсторонили від виконання обов'язків
Про це 6 липня повідомив міськголова Києва Віталій Кличко.
"На мою вимогу відбулося спільне засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ "Київміськбуд", де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм", - йдеться у повідомленні.
Також Кличко зазначив, що на час аудиту керівник компанії Ігор Кушнір буде відсторонений від виконання обовʼязків.
Кличко додав, що зараз працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради. І вона теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ "Київміськбуд" та її керівництва.
Наглядова рада доручила "Київміськбуду" продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами.
Довідка: Ігор Кушнір понад 10 років обіймає посаду президента "Київміськбуду" – компанії, яка на 80% належить місту Київ. На початку 2023-го вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету.
Також раніше журналісти виявили збудоване закрите котеджне містечко. Воно з'явилося на землі у Козині, яку вивели з "Київміськбуду". Цікаво, що звели його бізнес-оточення та родичі Ігоря Кушніра. Вартість зведених там будинків можна оцінити у понад 3 мільйони доларів. Тоді в НАБУ зацікавилися діяльністю "Київміськбуду". Крім того, спеціальну комісію, яка б мала перевірити опубліковані у ЗМІ факти, створила Київрада.
- На Лазуровому узбережжі знайшли нерухомість дружини президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра. Вілла у Франції обійшлася у €20 млн й оформлена на фірму, яку три роки тому придбала компанія Оксани Кушнір.
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