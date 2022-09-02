Керівництво Євросоюзу має чітке розуміння, що це війна не лише українська, - євродепутатка
У керівництва країн Європейського Союзу є чітке розуміння, що це війна не лише українська, а і європейська. Тому ЄС зберігає єдність і рішучість у питанні допомоги Україні
Про це під час 26-ї щорічної конференції Форуму 2000 у Празі сказала депутатка Європейського парламенту від Німеччини, заступник голови Комітету з міжпарламентського співробітництва ЄС - Україна Віола фон Крамон-Таубадель, передає Укрінформ.
"У керівництва держав Європейського Союзу є чітке розуміння, що це війна не лише українська, це війна європейська. Тому Європа сьогодні об’єднана спільною солідарністю та відповідальністю за те, що буде з Україною в майбутньому", - наголосила вона.
Крамон-Таубадель зазначила, що не всі країни-члени ЄС можуть сьогодні допомагати Україні однаковою мірою, оскільки в їхніх урядах присутні різні політичні сили з часто відмінними поглядами на війну.
"Щонайменше в інституціях ЄС - Європарламенті, Єврокомісії, Європейській раді є чітке розуміння того, що перемогти в цій війні можна тільки спільними зусиллями", - сказала вона.
Євродепутатка наголошує на тому, що разом з колегами-європарламентарями намагається переконувати очільників держав ЄС збільшувати допомогу Україні.
"Ми постійно лобіюємо надання Україні зброї, у тому числі важкого озброєння, та фінансової допомоги. Зброя і гроші – інше не має значення сьогодні", - розповіла вона.
Проте перемога у війні та швидка відбудова України залежать і від впровадження реформ, які необхідно продовжувати попри пов’язані з війною труднощі. Зокрема, завершити децентралізацію, реформувати систему правосуддя і створити сприятливе бізнесове середовище для залучення іноземного бізнесу та інвестицій в Україну, каже Крамон-Таубадель.
Євродепутатка наголошує, що у такому разі, після завершення війни "ми всі разом із міжнародною спільнотою, європейськими державами та міжнародним бізнесом швидко відбудуємо Україну й відновимо тут нормальне життя".
Довідка: Форум 2000 щорічно проводиться в Празі. Мета діяльності - підтримка цінностей демократії та поваги до прав людини, сприяння розвитку громадянського суспільства й заохочення релігійної, культурної та етнічної толерантності.
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