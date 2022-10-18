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Кевін Спейсі розплакався на суді у справі про зґвалтування: жалкує, що зізнався у гомосексуалізмі

18 жовтня, 2022 вiвторок
19:21
Таблоїд На фото: актор Кевін Спейсі

Голлівудський актор, зірка "Карткового будиночку" Кевін Спейсі розплакався під час надання свідчень у суді у справі про зґвалтування, заявивши, що жалкує, що зробив камінг-аут

Про це повідомляє Insider.

Зіркового актора судять у Нью-Йорку за обвинуваченням у сексуальному насильстві над Ентоні Реппом у 1986 році, коли йому було 14 років, а Кевіну Спейсі 26.

Історію про імовірне зґвалтування оприлюднили ще 2017 року. Після виходу сенсаційного матеріалу актор заявив, що не пам’ятає цієї зустрічі, але визнав, що він гей.

"Я любив чоловіків і мав романтичні зустрічі з чоловіками протягом усього свого життя, і тепер вирішив жити як гей", – сказав тоді Кевін Спейсі.

У понеділок, 17 жовтня, під час судового засідання Кевін Спейсі розплакався, заявивши з трибуни суду, що жалкує про своє зізнання та відкидає обвинувачення, висунуті проти нього Реппом. За його словами, одразу після камінг-ауту він почав отримувати негативну реакцію, зокрема і від друзів-геїв.

"Мене звинувачували в тому, що я змінив тему або намагався відвернути увагу чи сплутати звинувачення з тим, що я гей, що ніколи не було моїм наміром", - наголосив актор.

Очікується, що судовий процес продовжиться з додатковими свідченнями Спейсі, а також з перехресним допитом адвокатів Реппа.

  • Судове засідання щодо розгляду справи Кевіна Спейсі та Ентоні Реппа, який звинувачує зірку "Карткового будиночка" у сексуальних домаганнях, розпочалось 6 жовтня. Йдеться про інцидент, що стався у 1986 році, коли Спейсі запросив Реппа на вечірку в свою квартиру на Мангеттені, а потім спробував спокусити його в спальні після того, як інші гості пішли.
  • Коли Спейсі став відомим, в таблоїдах регулярно з’являлись його фото в обіймах у чоловіків.
  • В 1997 році журнал Esquire вийшов із Кевіном Спейсі на обкладинці із назвою “У Кевіна Спейсі є секрет”. В статті йшлося про гомосексуальну орієнтацію актора.
  • Спейсі рідко коментував такі новини. Він не заперечував, що серед його друзів багато геїв, але йому нецікаво підтверджувати чи спростовувати такі повідомлення. В 2010 році Спейсі називав розмови про сексуальність "межею, яку він ніколи не перетинав і не буде".
  • Автори серіалу “Картковий будинок”, головну роль в якому виконує Кевін Спейсі, заявили, що не будуть продовжувати серіал

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