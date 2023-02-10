Харизматичний стриптизер чи харизматичний убивця: що подивитися на вихідних

Звичайно, сьогодні від Еспресо добірка нових стрічок про кохання. Ну або про його імітацію. Бо знехтувати прийдешнім Днем Валентина, якого чимало з нас – попри війну – таки чекають, було б не комільфо. Інша справа, що чекають швидше з дещицею гумору (споглядаючи усі ці керамічні, шоколадні чи які там іще сердечка та інший лубочний непотріб у вітринах крамниць), аніж дошукуючись у ньому якихось глибоких релігійних прив’язок. Але правда і в тому, що навіть офіційний привід для романтики – це завжди приємно.

"Супер Майк: Останній танець"

У кінотеатрах з 9 лютого

Цю комедійну драму називають однією із найочікуваніших прем’єр 2023 року. Властиво, вона, є продовженням фільмів, що вийшли на екрани у 2012 та 2015 роках та зібрали у світовому прокаті майже $300 млн. У 2017 році кінофраншиза отримала продовження у вигляді шоу Magic Mike Live, яке з успіхом пройшло на сценах Лас-Вегаса, Лондона, Берліна та Австралії. У грудні 2021 року на телеканалі НВО з’явилося реаліті-шоу, де у танці змагалися 10 осіб, а переможець отримав нагоду виступати у Magic Mike Live у Лас-Вегасі. Про бажання зняти новий фільм оголосили у листопаді 2021 року. Режисер Стівен Содерберг ("Трилогія Оушена", сценарист Рід Каролін, які разом працювали над першим фільмом, повернулись до проєкту. Спершу на одну з провідних ролей затвердили Тенді Ньютон. Однак згодом вона з проєкту вибула, а її місце посіла Сальма Гаєк Піно.

Отже, про що історія цього разу? Головний герой Майк Лейн (Ченнінґ Татум) приймає усі виклики, які кидає йому життя. Залишившись без копійки, він вимушений підробляти барменом у Флориді. Впливова та впевнена у власних силах жінка (Сальма Гаєк Піно) пропонує йому поїхати з нею до Лондона, аби взяти участь у постановці нового шоу. Він їде. Але його покровителька має на все власні плани.

І начебто ця стрічка – це уже крапка у цій кінотрилогії. Однак у липні 2022 року Стівен Содерберг оголосив про продовження роботи над розробленням у франшизі додаткових фільмів, які, утім зосереджуватимуться уже на інших персонажах, не пов’язаних з Майком Лейном.

У головних ролях: Ченнінґ Татум, Сальма Гаєк Піно, Джульєтта Мотамед, Крістофер Бенкомо, Аюб Хан Дін

"До чого тут кохання?"

У кінотеатрах з 9 лютого

Комедійну мелодраму "До чого тут кохання?" зняв відомий пакистанський режисер Шекхар Капур особливе визнання якому подарували стрічки "Єлизавета" (за неї був номінованим на "Оскар" в категорії "Найкращий режисер") та "Єлизавета: Золотий вік" з Кейт Бланшетт у головній ролі. Цікаво те, що зняв Шекхар Капур цей фільм за сценарієм журналістки та документалістки Джемайми Кхан, яка майже 10 років прожила у Пакистані. Була дружиною Імрана Кхана, що донедавна фігурував як прем’єр-міністр країни. Заради шлюбу вона прийняла іслам та доклала чимало зусиль, аби влитися у незнайоме культурне середовище. Враження від зіткнення культур для неї живі та особисті.

Властиво, про це зіткнення культур на фоні, звісна річ, кохання і стрічка. Зої (Лілі Джеймс) – визнаний професіонал своєї справи. За свої документальні фільми вона отримала чимало нагород. Вона була б рада завести родину та дітей, однак підходящого чоловіка досі не зустріла. Друг дитинства Казим (Шазад Латіф) розповідає їй, що невдовзі має одружитися з тією, на кого вкажуть батьки. Саме для цього він невдовзі буде їхати на батьківщину. Зацікавлена такою традицією Зої хоче зняти про це документальний фільм. На прохання Казима вона навіть згодна на фіктивний шлюб, аби другу не довелося одружуватися із незнайомкою.

У головних ролях: Лілі Джеймс, Емма Томпсон, Шазад Латіф, Олівер Кріс, Ношин Фенікс, Шабана Азмі

"Любов у квадраті знову"

З 13 лютого на Netfliх

Польська романтична комедія режисера Філіпа Зільбера, яку він зняв як продовження успішної стрічки "Любов у квадраті", випущеної Netflix 11 лютого 2021 року за сценарієм Віктора Пьонтковського та Марзанни Політ з Адріанною Хлебіцкою, Матеушем Банасюком та Мірославом Бакою в головних ролях.

"Коли нова робота починає заважати спільному життю, стосунки відомого журналіста й прагматичної вчительки опиняються під загрозою ", - інтригує глядача Netfliх

У ролях Адріанна Хлебіцка, Матеуш Банасюк, Мірослав Бака

"Ти" ( 4 сезон, 1 частина)

З 9 лютого на Netfliх

Звичайно, до Дня усіх закоханих американський драматичний серіал "Ти" має дуже специфічний стосунок. Бо він не стільки про любов, як про одержимість. А ще – про владу над іншими людьми. Однак оскільки – після своє появи у 2018 році - він незмінно посідав перші сходинки у рейтингах найпопулярніших, пропустити вихід 4 сезону було б неправильно. Тим більше, що дотепер серіал характеризувався вмінням творців зробити кожну його частину несхожою на попередню. Нагадаємо, що телесеріал заснований на серії книг Керолайн Кепнес.

Отже як рекламують 4 сезон на Netfliх? Насправді дуже коротко "Страшенно чарівний, але вкрай настирливий хлопець не зупиниться ні перед чим, щоб увійти в життя об’єкта своєї одержимості".

Інакше кажучи, убивця з харизмою Джо Голдберг цього разу переїжджає до Лондона і там – уже як професор Джонатан Мур – починає працювати в елітному коледжі. Він намагається позбутися себе колишнього, але від себе втекти вдається далеко не всім. Незабаром він знову захоплюється. А тим часом місто починає переживати шок від вбивств в елітних колах.

У ролях: Пенн Беджлі, Вікторія Педретті, Елізабет Лейл

Автори Ґреґ Берланті і Сера Гембл

"До тебе чи до мене"

З 10 лютого на Netfliх

І щоби не завершувати на тривожній ноті, то комедійна романтична стрічка "До тебе чи до мене"- саме воно. Зрежисерувала фільм відома американська сценаристка та продюсерка Алін Брош Маккенна ("Диявол носить Prada", "Ми купили зоопарк", "Круелла" тощо)

В основі сюжету взаємини цілковитих протилежностей - Пітера й Деббі, які мали інтимну близькість 20 років тому, однак залишилися друзями. Герої, маючи на те кожен власні причини, обмінюються на тиждень ключами від своїх квартир. І раптом виявляється, що їх може пов’язувати щось більше.

У ролях Різ Візерспун, Ештон Кутчер, Зої Чао