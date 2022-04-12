Херсон - це класичний приклад Криму, який ми проходили й проходимо всі ці роки на окупованій території,- Чийгоз

Про це він заявив в етері Espreso TV

“Херсон - класичний приклад, який ми проходили й проходимо всі ці роки на окупованій території Криму. Зараз це все треба фіксувати, для того, щоб злочинців притягнути до відповідальності. І головне, щоб в суспільстві й кожному українці, в його думках, в його серці було не тільки бажання, а намір того, що найближчим часом буде визволено не тільки Херсон, а й інші території”,- наголосив нардеп.

Також Ахтем Чийгоз додав, що зараз Україна має силу і можливість доводити до наших співгромадян на території Херсонщини, що ми дуже скоро їх визволимо.

“Це найважливіше, тому що коли в Криму почалася тотальна, терористична окупація, на той час Україна була ще не готова. Зараз Україна має силу і можливість доводити до наших співгромадян на території Херсонщини, що ми дуже скоро їх визволимо, тобто не треба буде чекати роками, або тривалий час. І це буде впливом на окупанта, а вони там деморалізовані на відміну від Криму 2014-2015 років і це дає можливість мати посиленні думки в суспільстві на Херсонщини, що покарання невідворотне і що це не буде тривати довго. Оце, на мій погляд, дуже зараз важливе”,- підкреслив Чийгоз.

У армії РФ в окупованому Криму поширюється інформація, що ЗСУ планують контрнаступ у Херсонській області з можливістю заходу на Кримський півострів

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