Хливнюк з "Бумбоксу" став амбасадором курсу для охочих перейти на українську

Про це повідомили в КМДА.

Проєкт "Єдині" запускає реєстрація на перший в 2024 році 28-денний курс підтримки у переході на українську мову. Його старт відбудеться 8 січня.

Амбасадором курсу став Андрій Хливнюк – фронтмен гурту "Бумбокс" і воїн ЗСУ.

"Кажуть, що звичку можна сформувати за 21 день. Із проєктом "Єдині" ви точно заговорите українською, адже навчання триває 28 днів. Говори українською – наближай перемогу!", – зазначають організатори.



Навчання буде безоплатне, а долучитися можна з будь-якої точки світу. Для участі потрібно зареєструватися на сайті проєкту.



Наразі завдяки "Єдині" вже 103 тис. учасників обрали українську мовою свого життя.

Протягом навчання учасники щодня будуть отримувати завдання та навчальні матеріали, які допоможуть подолати мовний бар’єр, візьмуть участь у вебінарах та розмовних клубах у своєму місті.



