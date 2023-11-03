Хлопчик з України загинув через ураган в Бельгії, - прокуратура

Про це повідомила агенція AFP із посиланням на місцеву прокуратуру, передає Радіо Свобода.

Дитина гралася на вулиці. Через пориви вітру на хлопчика впали гілки дерева і травмували його. Дитину госпіталізували, але через декілька годин він помер у лікарні.

У прокуратурі підтвердили, що хлопчик був українцем. Поки невідомо, чи прибула дитина до Бельгії після російського вторгнення в Україну минулого року.

Повідомляється також, що інша 3-річна дитина зазнала легких поранень та була доставлена до лікарні.

Інформації від МЗС України наразі немає.

Також у Генті загинула 64-річна жінка, яка у парку гуляла з чоловіком і дочкою – через падіння гілок. 31-річна донька загиблої постраждала, а з батьком усе гаразд. Сім’я приїхала до Гента з Німеччини.