Хлопчик з України загинув через ураган в Бельгії, - прокуратура
У бельгійському Генті через падіння гілок дерева загинув п’ятирічний хлопчик з України
Про це повідомила агенція AFP із посиланням на місцеву прокуратуру, передає Радіо Свобода.
Дитина гралася на вулиці. Через пориви вітру на хлопчика впали гілки дерева і травмували його. Дитину госпіталізували, але через декілька годин він помер у лікарні.
У прокуратурі підтвердили, що хлопчик був українцем. Поки невідомо, чи прибула дитина до Бельгії після російського вторгнення в Україну минулого року.
Повідомляється також, що інша 3-річна дитина зазнала легких поранень та була доставлена до лікарні.
Інформації від МЗС України наразі немає.
Також у Генті загинула 64-річна жінка, яка у парку гуляла з чоловіком і дочкою – через падіння гілок. 31-річна донька загиблої постраждала, а з батьком усе гаразд. Сім’я приїхала до Гента з Німеччини.
- Нині на заході Європи вирує ураган "Сіаран". Влада низки країн попередила про повені, відключення електроенергії та серйозні транспортні перебої. Внаслідок урагану загинули ще щонайменше п’ятеро людей.
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