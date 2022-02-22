Хокеїста збірної України дискваліфікували на рік за прояв расизму
Хокеїста "Кременчука" та збірної України Андрія Денискіна дискваліфікували на один рік за прояв расизму
Про це повідомляє Міжнародна федерація хокею - IIHF.
Денискіна дискваліфікували за інцидент, який стався 26 вересня 2021 року під час матчу Української хокейної ліги між "Кременчуком" та "Донбасом". Після бійки на льду, Денискін продемонстрував, ніби він почистив і з'їв банан та адресував цей жест афроамериканському хокеїсту "Донбасу" Джейлена Смерека.
"Денискіна відсторонено на один рік від участі у всіх заходах, санкціонованих IIHF.
Немає жодних сумнівів, що цей жест був расистським, і Денискін визнавав це протягом усього судового розгляду. Денискін зазначив, що щойно гра закінчилася, він пішов у роздягальню "Донбасу" та вибачився перед Смереком, і вони потиснули один одному руки", - сказав президент IIHF Люк Тардіф.
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