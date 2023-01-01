Про це повідомляє Хорватський національний банк.

Хорватія стала 20-ю країною, яка перейшла на євро. У рамках поетапного впровадження валюти більш ніж половина банкоматів була відключена, щоб їх можна було перезавантажити для видачі нових банкнот. Хорватська куна та євро будуть рівноправно використовуватися для готівкових розрахунків лише впродовж 14 днів.

"Необхідно мати при собі трохи готівки, тому що у вихідні банківська система буде у перехідному стані. Отже, ні картки, ні інтернет-банкінг працювати не будуть. 2 січня все має вже гаразд і система функціонуватиме нормально", - розповів голова Хорватського національного банку Борис Вуйчич.

Крім цього, з 1 січня 2023 року Хорватія також офіційно приєдналася до Шенгенської зони. Це дає змогу перетинати кордон між сусідніми державами без паспортного контролю. Водночас процедура передбачає більш суворий контроль на кордонах Хорватії з державами, які не входять до ЄС.

8 грудня 2022 року голови МВС країн ЄС проголосували за приєднання Хорватії до Шенгенської зони.

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