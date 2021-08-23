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Хорватія запропонувала Україні допомогу в розмінуванні територій на Донбасі

23 серпня, 2021 понедiлок
11:50
Світ міна

Хорватія висловила готовність надати Україні фахову допомогу із розмінування територій на Донбасі, залучивши до цього процесу свої спеціалізовані фірми

Про це 23 серпня під час брифінгу за результатами зустрічі з главою Кабміну Денисом Шмигалем заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

"Одним з важливих напрямків співпраці є питання розмінування територій, яке є доволі актуальним для України на сьогодні. У нас існують окремі спеціалізовані фірми, які займаються цим питанням, і допомогу яких ми могли б надати Україні", - сказав хорватський прем'єр.

Він зазначив, що його країна підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також позитивно сприймає її євроатлантичні прагнення.

"Як член ЄС, Хорватія підтримує прагнення України на її шляху до вступу до союзу. Ми також підтримаємо ці прагнення 12 жовтня на нашому спільному саміті у Києві", - зазначив політик і підкреслив, що Загреб готовий допомогти Україні щодо кліматичних та енергетичних питань.

Зазначається, що також планується провести засідання українсько-хорватської міжурядової комісії.

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