Христо Грозев розповів про слід ФСБ в справі Віталія Шишова
Представник Bellingcat Христо Грозев зробив попередню заяву щодо розслідування смерті знайденого на околиці Києва голови "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова
Про це розповідає Еспресо.TV.
"Ми бачимо паралель між цією смертю і принаймні ще однією смертю в Білорусі, і ми бачимо деякий перетин, хоча і не у великій кількості, між Шишовим та агентом ФСБ, який працює тут (в Україні - ред.)", - наводить слова Грозева білоруська радіостанція Euroradio.
Разом з тим, як він наголосив, "поки цього недостатньо, щоб довести версію, що це вбивство".
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