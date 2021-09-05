Христо Грозев розповів про слід ФСБ в справі Віталія Шишова

Про це розповідає Еспресо.TV.



"Ми бачимо паралель між цією смертю і принаймні ще однією смертю в Білорусі, і ми бачимо деякий перетин, хоча і не у великій кількості, між Шишовим та агентом ФСБ, який працює тут (в Україні - ред.)", - наводить слова Грозева білоруська радіостанція Euroradio.



Разом з тим, як він наголосив, "поки цього недостатньо, щоб довести версію, що це вбивство".





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