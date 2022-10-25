За даними джерел, Служба безпеки як мінімум з 2019-го року прослуховувала директора АТ Мотор січ В’ячеслава Богуслаєва, і мала докази його незаконних стосунків з РФ та постачання двигунів для російських бойових гвинтокрилів, що прямо заборонено українським законом.

Богуслаєв забезпечував і російську авіацію та експортне постачання РФ.

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І про це знало багато співробітників Мотор січі та державних службовців. Тому що постачання десятків двигунів Мотор січ здійснювала до посередників у Китай, Латвію, Гонконг, Арабські Емірати. Під час вторгнення Богуслаєв домовився про канал постачання через Туреччину, але нарешті СБУ взяло на себе відповідальність затримати зрадника.

Багато років Богуслаєв залишався одним із важливих постачальників російського військово-промислового комплексу

Багато років Богуслаєв залишався одним із важливих постачальників російського військово-промислового комплексу, і зараз очевидно, що попри заборону співпраці з РФ у 2014-му році Богуслаєв продовжував озброювати гвинтокрили Путіна. Але вісім років це не помічали державні контрольні та правоохоронні органи. Вісім років. І це, очевидно, відбувалось не безплатно.

Богуслаєв має отримати максимальний термін ув’язнення, і його не можна міняти у РФ, бо інакше він здасть усі наші виробничі можливості

Але затримали його тільки на восьмому місяці повномасштабної війни. Богуслаєв має отримати максимальний термін ув’язнення, і його не можна міняти у РФ, бо інакше він здасть усі наші виробничі можливості, і ворог зможе знищити багато важливих для України об’єктів, а також зрадник допоможе РФ збудувати власне виробництво двигунів.

Дякую СБУ за таке викриття, будемо сподіватись, що оприлюднять й інші учасники — в тому числі ті, хто покривав діяльність Богуслаєва багато років.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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