Хто такий Такер Карлсон? І чому його фейки про Україну та Зеленського кращий подарунок Кремлю

Колишній ведучий Fox News Такер Карлсон багато років поспіль вів своє шоу Tucker Carlson Tonight, де розказував про наркозалежного сина Байдена, інопланетян, біолабораторії США та маргінальну Україну, яка співпрацювала з нацистами у Другій світовій війні. У березні це вечірнє заспокійливе для аудиторії понад три мільйони американців прибрали з ефіру. Прибрали зі скандалом, адже популярний ведучий в ефірах стверджував, що Дональд Трамп програв вибори 2020 року тому, що Демократична партія підтасувала програму електронного голосування Dominion Voting Systems.

Компанія терпіти це не стала. І подала в суд на телевізійний канал республіканського спрямування. Адвокати власника Руперта Мердока уклали угоду на 787 мільйонів доларів про моральне відшкодування.

А ще під час досудового розслідування було оприлюднено внутрішнє листування Карлсона з кількома колегами, де він образливо відгукувався про деяких ведучих Fox News і критикував телекомпанію за те, що вона була першою, яка оголосила про перемогу Джо Байдена під час президентських виборів 2020 року в ключовому штаті Аризона. І хоча з самого листування випливало, що сам він не вірив у те, що результати виборів сфальшували — з каналу його звільнили.

В угоді про звільнення прописано, що Fox News не коментує деталей звільнення своєї колишньої зірки. А от Такер Карлсон зобов’язувався до початку 2025 року посидіти в тіні. Бо за умовами роботи до кінця 2024 року весь його контент належав колишньому каналу.

Однак вийшло так, що Такер Карлсон побув у статусі безробітного понад два місяці. І дебютував на Twitter зі старим форматом і обкатаними наративами.

Його дебютне шоу, де червоною ниткою проходила теза, що Україна сама підірвала Каховську ГЕС. Бо, мовляв, її будували росіяни. Ті самі росіяни її контролюють. І будували росіяни водосховище буцімто для того аби забезпечити водою Крим, який "протягом останніх 240 років є домом для російського Чорноморського флоту". І от тому начебто український уряд розглядав можливість знищення дамби. "Справедливо налаштована людина дійшла б висновку, що ГЕС підірвала українська сторона", — спокійним голосом втирав він це глядачам соцмережі.

Є лише одне суттєве “але” — будували цю ГЕС у 1950-1955 роках силами радянського колективу радянського підприємства "Дніпробуд".

Будували цю річ діди тих українців, які вантажать фури для затоплених херсонців. І саме ці внуки та правнуки вигрібають наслідки підриву росіянами греблі по-повній.

Однак опус Такера Карлсона про мстивий український уряд, який "хоче смерті цілого народу — російського" мав свій ефект. Цей дебют у Twitter подивилось станом на зараз понад 100 мільйонів людей. Він був рознесений на цитати кожним російським пропагандистом. Через те, що ця брехня вийшла до офіційних заяв Шольца та Байдена про пряму відповідальність Росії за катастрофу — не дивуйтесь, чому іноземні журналісти донині питають: "То точно не ви були?". Дивний факт, але свого часу Такер починав свою кар’єру, як фактчекер Policy Review. Але перетворився у фейкомета, на основі заяв якого можна писати наукові роботи з пошуку маніпуляцій глядачами.

На радість російській пропаганді Такер Карлсон у своєму ефірі видав ще одну масну цитату. Назвав Зеленського "пітним та щуроподібним коміком", а ще назвав "гонителем християн". І якщо перше є нічим іншим, як звичайною образою українського президента, до другої тези уже давно треба уважно придивитись.

Річ у тому, що росіяни давно поставили зовнішні християнства собі на службу. Убивця Путін чверть століття цілував ікони, молився в храмах, їздив на Афон. РПЦ мала розгалужену мережу впливу по усьому світу — і дуже часто серйозно втиралась в довіру до консервативних кіл США. Частина виборців Республіканської партії, яким Такер Карлсон щовечора намотує лапшу на вуха є людьми сімейними та вірянами. І Росія для них тривалий час уявлялась захисницею основ православ’я. А Україна — яка в базі своїй справді з глибиною святкує Великдень, Різдво та Покрову, уявлялась як щось таке в призмі РПЦ і бабушок зі спідницями до п’ят.

Варто зазначити, що американська преса ще у 2019 році дуже серйозно почала порушувати питання, що не так з "захистом російського християнства" з вуст Такера Карлсона. І чи є цінності Росії схожими на ті, які сповідує американський католик, баптист чи мормон. Ось цитата із розбору The Atlantic:

“Важко вигадати більшу фантастичну дурницю, ніж те, що Росія – країна християнських цінностей. В реальності Росія – країна з найвищим рівнем абортів у світі, який удвічі вищий, ніж у США. Надзвичайно мало росіян справді ходять в церкву. Хоча точні цифри важко підрахувати. Адже будь-яка християнська конфесія окрім підконтрольної уряду православної церкви ризикує бути проголошеною "культом". Опитування за 2012 рік показало, що релігія грає важливу роль у житті лише 15% росіян. Лише 5% читали Біблію”.

Такер Карлсон з його заспокійливими сеансами для консервативної аудиторії республіканців - проблема для нас гірша аніж Соловйов зі Скабєєвою разом узяті. Бо двоє росіян з голубого екрана уже заслужили собі долю Йозефа Геббельса та Юліуса Штрайхера. А от Такер Карлсон має голос, має армію шанувальників, він вміє ловко грати на емоціях пересічного платника податків США. А від настроїв і доларів цього мешканця Техасу, Алабами та Аризони ми критично залежні. Бо ж саме на соціологію спираються західні уряди, коли ухвалюють рішення передавати чи ні українцям чергові мільярди доларів або говорити про тверді наміри брати нас у НАТО.

Такер Карлсон і схожі дияволи з їхнім впливом на суспільну думку були причиною того, чому на Заході у січні 2022 мало хто вірив у життєздатність України.

Є цікавий факт, коли після перших літаків з легким американським озброєнням — консервативні виборці республіканця-конгресмена Томаса Маліновскі з Нью-Джерсі обривали телефони його приймальні з питанням: "Чому США не стає на бік Росії?". Всі вони слухали Такера Карлсона.

Тому в особі Карлсона російська влада і російська пропаганда отримали томагавк, який відсікає здоровий глузд. І сіє брехню та фейки про Україну в найбільш відповідальний момент нашої битви за життя.

Чи є тут справедливість? Нема. З моральної точки зору ми не можемо судити Такера Карлсона, бо ж не так давно лише під тиском США у нас були закриті медведчуківські канали, де локальні Піховшек, Діана Панченко і Макс Назаров несли те саме, що говорить американська зірка.

Однак тепер перед урядом, МЗС і речниками Сил оборони стоїть надважливе завдання. Закривати рот подібним пропагандистам в ту мить, коли починається прем’єра шоу на Twitter. І факти, правда і повна відкритість. І нарешті детальна робота з відкриття світу і консервативним американцям, хто тут насправді збудував все в Україні й, хто реальний християнин.

Такер Карлсон не є російським ІПСО чи черговим проєктом на зарплаті Газпрому. Він ― ультраконсерватор і прибічник різноманітних теорій змов. Він підтримує Республіканську партію та особисто Дональда Трампа. Він ніколи не приховував, що є прибічником ізоляціонізму для США. Йому у різні моменти життя та кар’єри подобались Башар Асад, Каддафі та Кім Чен Ин. Він справді вірить, що у стилі Трампа можна повернути все назад, що чинить Росія нині в Україні за 24 години.

Ми ще побачимо — можливо, це буде нова політична зірка на заміну Трампу. Бо ж в американській політиці після 53 все тільки починається.