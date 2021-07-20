Хто, як і чому спонукає Зеленського "злити" державні інтереси? Дмитро Снєгирьов у стрімі з Сергієм Руденком

Хто, як і чому спонукає Зеленського "злити" державні інтереси?



Про це говоритиме ведучий Сергій Руденко зі співголовою ГІ "Права справа", громадським діячем Дмитром Снєгирьовим.



Дивіться на наших платформах у Facebook та YouTube з 13:00.



Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.



Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - о 22:00 вмикайте телеканал "Еспресо" - розмова буде в рамках програми "Вердикт".





