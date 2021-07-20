Хто, як і чому спонукає Зеленського "злити" державні інтереси? Дмитро Снєгирьов у стрімі з Сергієм Руденком
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Хто, як і чому спонукає Зеленського "злити" державні інтереси?
Про це говоритиме ведучий Сергій Руденко зі співголовою ГІ "Права справа", громадським діячем Дмитром Снєгирьовим.
Дивіться на наших платформах у Facebook та YouTube з 13:00.
Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.
Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - о 22:00 вмикайте телеканал "Еспресо" - розмова буде в рамках програми "Вердикт".
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