"Хвойда-тур": Кондратюк про плани Ані Лорак приїхати з Росії на гастролі в Україну
Український телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк відреагував на приїзд співачки Ані Лорак з Росії з концертним туром в Україну, заявивши, що це "хвойда-тур"
Про це Кондратюк написав у Facebook.
Шоумен залишив свій коментар під однією з публікацій про тур співачки Ані Лорак, який вона та її команда запланували Україною на травень 2022 року. Організатори вже заявили про три міста - Харків, Запоріжжя та Херсон. Тур може ще розширитися.
"Хвойда-тур", - так Кондратюк прокоментував заплановані концерти Ані Лорак.
З початку російської агресії проти України у 2014 році Ані Лорак проживала та давала концерти у Росії. Вперше з того часу співачка приїхала з концертом в Україну у минулому 2021 році. Тоді ж вона дала інтерв'ю кільком українським ЗМІ.
На ці інтерв'ю також відреагував Ігор Кондратюк.
"Кароліна - яскрава ілюстрація талановитої, яскравої, навіть магнетичної дівчини-артистки, у якої, вибачте, мало мізків. Це інакше не називається", - відреагував тоді шоумен.
- Нагадаємо, раніше український шоумен Ігор Кондратюк зареєстрував петицію до президента про заборону в Україні концертів російських виконавців. Президент Володимир Зеленський доручив СБУ та РНБО розглянути цю пропозицію.
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