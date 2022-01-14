"Хвойда-тур": Кондратюк про плани Ані Лорак приїхати з Росії на гастролі в Україну

Про це Кондратюк написав у Facebook.



Шоумен залишив свій коментар під однією з публікацій про тур співачки Ані Лорак, який вона та її команда запланували Україною на травень 2022 року. Організатори вже заявили про три міста - Харків, Запоріжжя та Херсон. Тур може ще розширитися.



"Хвойда-тур", - так Кондратюк прокоментував заплановані концерти Ані Лорак.







З початку російської агресії проти України у 2014 році Ані Лорак проживала та давала концерти у Росії. Вперше з того часу співачка приїхала з концертом в Україну у минулому 2021 році. Тоді ж вона дала інтерв'ю кільком українським ЗМІ.



На ці інтерв'ю також відреагував Ігор Кондратюк.



"Кароліна - яскрава ілюстрація талановитої, яскравої, навіть магнетичної дівчини-артистки, у якої, вибачте, мало мізків. Це інакше не називається", - відреагував тоді шоумен.



Нагадаємо, раніше український шоумен Ігор Кондратюк зареєстрував петицію до президента про заборону в Україні концертів російських виконавців. Президент Володимир Зеленський доручив СБУ та РНБО розглянути цю пропозицію.

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