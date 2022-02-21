Кібербезпека, захист критичної інфраструктури, освітні програми: Держспецзв'язку і "Київстар" уклали меморандум про співпрацю

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".



Мета співпраці - підвищення рівня кіберзахисту, захисту об'єктів критичної інфраструктури та запровадження нових освітніх програм у цій сфері.



"Об'єднання зусиль бізнесу та держави - ключова складова у формуванні надійної системи кіберзахисту в Україні. Разом ми маємо напрацювати прозорі та зрозумілі правила з урахуванням найкращих європейських та світових практик, за якими працюватимуть і представники державних органів, і приватні компанії", - зазначив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.



Співробітництво Держспецзв'язку та "Київстар" передбачає:

проведення наукових досліджень з питань забезпечення кіберзахисту, розвитку та функціонування інформаційно-комунікаційних систем, захисту інформації та об'єктів критичної інфраструктури;

сприяння у створенні системи незалежних аудиторів інформаційної безпеки;

надання консультативно-методичної допомоги щодо оцінки стану захищеності, аудиту інформаційних ресурсів, оцінки компрометації та аналізу вразливості ІТ-інфраструктури;

участь у створенні системи своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації кіберзагроз.

Співпраця спрямована на сприяння впровадженню в Україні міжнародних програм з питань кіберзахисту.