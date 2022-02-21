Кібербезпека, захист критичної інфраструктури, освітні програми: Держспецзв'язку і "Київстар" уклали меморандум про співпрацю
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації уклала меморандум про співпрацю у сфері кіберзахисту з оператором мобільного зв'язку "Київстар"
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Мета співпраці - підвищення рівня кіберзахисту, захисту об'єктів критичної інфраструктури та запровадження нових освітніх програм у цій сфері.
"Об'єднання зусиль бізнесу та держави - ключова складова у формуванні надійної системи кіберзахисту в Україні. Разом ми маємо напрацювати прозорі та зрозумілі правила з урахуванням найкращих європейських та світових практик, за якими працюватимуть і представники державних органів, і приватні компанії", - зазначив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.
Співробітництво Держспецзв'язку та "Київстар" передбачає:
- проведення наукових досліджень з питань забезпечення кіберзахисту, розвитку та функціонування інформаційно-комунікаційних систем, захисту інформації та об'єктів критичної інфраструктури;
- сприяння у створенні системи незалежних аудиторів інформаційної безпеки;
- надання консультативно-методичної допомоги щодо оцінки стану захищеності, аудиту інформаційних ресурсів, оцінки компрометації та аналізу вразливості ІТ-інфраструктури;
- участь у створенні системи своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації кіберзагроз.
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