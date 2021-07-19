Київ накрила гроза: чорне небо, підтоплені вулиці та збій у роботі громадського транспорту
У Києві погода різко погіршилася – столицю накрила гроза і сильна злива, а небо різко потемніло. Громадський транспорт курсує із запізненням
Про це передає Еспресо.TV.
Сьогодні, 19 липня, у Києві небо вкрилось чорними хмарами, почалися грім та блискавка, а потім пішов сильний дощ.
Злива супроводжувалася шквальним вітром.
Користувачі соцмереж почали викладати фото та відео.
У роботі громадського транспорту стався збій - він курсує із запізненням.
Затримується рух трамваїв №12, 17, 14, 15 та тролейбусів м-ти № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27; автобусів № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56 на Пущі-Водиці-Виноградарь-Велика Кільцева дорога - станція метро "Нивки" - проспект Відрадний з причини погіршення погодних умов.
Станції метро "Берестейська" та "Академмістечко" закривали на вхід та вихід через зливу та підтоплення.
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