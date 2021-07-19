Київ накрила гроза: чорне небо, підтоплені вулиці та збій у роботі громадського транспорту

Про це передає Еспресо.TV.

Сьогодні, 19 липня, у Києві небо вкрилось чорними хмарами, почалися грім та блискавка, а потім пішов сильний дощ.



Злива супроводжувалася шквальним вітром.



Користувачі соцмереж почали викладати фото та відео.







Як наслідок, на вулиці Парково-Сирецька впало дерево.









Як наслідок, на вулиці Парково-Сирецька впало дерево.

У роботі громадського транспорту стався збій - він курсує із запізненням.

Затримується рух трамваїв №12, 17, 14, 15 та тролейбусів м-ти № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27; автобусів № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56 на Пущі-Водиці-Виноградарь-Велика Кільцева дорога - станція метро "Нивки" - проспект Відрадний з причини погіршення погодних умов.





Станції метро "Берестейська" та "Академмістечко" закривали на вхід та вихід через зливу та підтоплення.











Вулиця Дегтярівська.



Наразі



Така погода збережеться в найближчий час і до кінця доби.



Синоптики прогнозують грози, град і шквали 15−20 м/с. Наразі до ліквідації наслідків негоди залучені 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання КК "Київавтодор" – загалом 326 працівників шляхово-експлуатаційних підприємств.Така погода збережеться в найближчий час і до кінця доби.Синоптики прогнозують грози, град і шквали 15−20 м/с. Вулиця Дегтярівська.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb