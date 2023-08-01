Київ підписав меморандум із Товариством Червоного Хреста про співпрацю в реабілітації військових та цивільних
У вівторок, 1 серпня, у Києві підписали меморандум про співпрацю між столицею і Товариством Червоного Хреста України, який передбачає співробітництво в реабілітації військових та цивільних, які постраждали внаслідок вторгнення РФ
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Зокрема, йдеться про закупівлю сучасного обладнання для великого реабілітаційного центру, який створюється у Києві. Кличко зазначив, що у частині приміщень поки триває ремонт, а в іншій - уже лікуються та проходять реабілітацію українські захисники.
Крім цього, за словами Кличка, заплановані навчання фахівців, які надаватимуть психологічну та реабілітаційну допомогу для військових та спеціалістів, які працюватимуть із постраждалими цивільними.
Меморандум передбачає й заходи, які сприятимуть соціалізації ветеранів.
Мер Києва додав, що на першому етапі реалізації меморандуму співпраця здійснюватиметься із залученням міжнародних донорів.
- У червні в Охматдиті відкрили Клініку реабілітації дітей. Там в ході реконструкції до наявних приміщень додатково облаштували зал ерготерапії, зали фізичної терапії та сенсорно-моторного розвитку, кабінети терапевта мови та мовлення, психолога та асистемних технологій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.86
Купівля 36.86Продаж 37.55
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе