Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Зокрема, йдеться про закупівлю сучасного обладнання для великого реабілітаційного центру, який створюється у Києві. Кличко зазначив, що у частині приміщень поки триває ремонт, а в іншій - уже лікуються та проходять реабілітацію українські захисники.

Крім цього, за словами Кличка, заплановані навчання фахівців, які надаватимуть психологічну та реабілітаційну допомогу для військових та спеціалістів, які працюватимуть із постраждалими цивільними.

Меморандум передбачає й заходи, які сприятимуть соціалізації ветеранів.

Мер Києва додав, що на першому етапі реалізації меморандуму співпраця здійснюватиметься із залученням міжнародних донорів.