"Київ стоїть, уряд залишається при владі": Байден заявив, що США надалі підтримуватимуть українців в захисті країни
Президент США Джо Байден заявив, що країна продовжить підтримку України, яка захищається від нападу РФ
Про це він написав у Twitter.
"Через два місяці після того, як Путін почав неспровоковану та невиправдану атаку на Україну, Київ продовжує стояти. Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі. Ми продовжимо підтримувати українців у боротьбі за свою батьківщину", - зазначив Байден.
24 лютого 2022 року почалось повномасштабне вторгнення Росії до України, війна триває з 20 лютого 2014 року, коли Росія почала окупацію Криму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.73
Купівля 30.73Продаж 32
-
EUR
Купівля 33.17Продаж 34.72
- Актуальне
- Важливе