"Київ стоїть, уряд залишається при владі": Байден заявив, що США надалі підтримуватимуть українців в захисті країни

Про це він написав у Twitter.



"Через два місяці після того, як Путін почав неспровоковану та невиправдану атаку на Україну, Київ продовжує стояти. Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі. Ми продовжимо підтримувати українців у боротьбі за свою батьківщину", - зазначив Байден.



24 лютого 2022 року почалось повномасштабне вторгнення Росії до України, війна триває з 20 лютого 2014 року, коли Росія почала окупацію Криму.

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