Про це повідомляється на сайті Київської міської ради.

"У 2023 році Київська міська рада додатково збільшила фінансування міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки й територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" до п'яти мільярдів гривень", - йдеться у повідомленні.

Заступник міського голови та секретар міської ради Володимир Бондаренко зазначив, що на початку лютого 2023 року за програмою було передбачено виділити 1 млрд грн. Згодом, у червні, обсяг програми додатково збільшили на 100 млн грн.

За його словами, наразі Київ спрямовує ще більше коштів на допомогу підрозділам ЗСУ.

"Сьогодні Київрада збільшила фінансування міської цільової програми "Захисник Києва" ще на 4,015 млрд грн. З них передбачено 2,215 млрд грн - на матеріально-технічне забезпечення Сил оборони та безпеки, один млрд грн - придбання БПЛА, 450 млн грн - ремонт техніки, а також додатково 300 млн грн на ремонти (переважно облаштування укриттів) та 50 млн грн - перевезення особового складу", - звітував Бондаренко.

Він також додав, що нині пріоритет у всіх повинен бути один - усі сили та кошти на перемогу. Тож тут має бути порозуміння та обʼєднання зусиль місцевої, центральної влади та суспільства.

Заступник міського голови додав, щодо джерел покриття витрат - 700 млн грн заплановано коштом нерозподіленого залишку, а ще 3,315 млрд грн потрібно буде залучати шляхом спеціальних фондів залежно від освоєння капітальних вкладень.