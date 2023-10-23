Київський Безпековий Форум: де дивитися звернення до Президента США

Під час заходу відбудеться презентація звернення Атлантичної ради до президента США про вступ України до НАТО.

Еспресо - інформаційни партнер КБФ.

Дивитися трансляцію можна за посиланнями нижче.

Українською мовою:

https://ksf.openukraine.org/ categories/news/anons% 20nastav%20chas%20smilyvykh% 20rishen

https://youtube.com/live/ 6MgxJwBxj-s

Англійською мовою:

https://ksf.openukraine.org/ en/categories/news/ announcement-its-time-for- bold-decisions

https://www.youtube.com/live/ s5_ADb6I9oc?si=_ fXyiPmgR3jiigaj

Позицію провідного аналітичного центру США і американських партнерів представляють:

- директор Центру Євразії Атлантичної ради, посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст;

- заступник генерального секретаря НАТО у 2012-2016 роках, Посол США при НАТО у 1998-2001 роках Александр Вершбоу;

- посол США при НАТО у 2013-2017 роках генерал Дуглас Люте.

Позицію України щодо вступу до НАТО представляють:

- голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк;

- голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе;

- директор Київського безпекового форуму (КБФ) Данило Лубківський.

Київський Безпековий Форум заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" як платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.