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Київський Безпековий Форум: де дивитися звернення до Президента США

23 жовтня, 2023 понедiлок
15:05
Новини Київський Безпековий Форум

Сьогодні, 23 жовтня, о 15.00 розпочалася подія Київського безпекового форуму "Сміливий порядок денний Саміту НАТО у Вашингтоні у 2024 році"

Під час заходу відбудеться презентація звернення Атлантичної ради до президента США про вступ України до НАТО.

Еспресо - інформаційни партнер КБФ.

Дивитися трансляцію можна за посиланнями нижче. 

Українською мовою:

https://ksf.openukraine.org/categories/news/anons%20nastav%20chas%20smilyvykh%20rishen

https://youtube.com/live/6MgxJwBxj-s

Англійською мовою:

https://ksf.openukraine.org/en/categories/news/announcement-its-time-for-bold-decisions

https://www.youtube.com/live/s5_ADb6I9oc?si=_fXyiPmgR3jiigaj

Позицію провідного аналітичного центру США і американських партнерів представляють:

-    директор Центру Євразії Атлантичної ради, посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст;
-    заступник генерального секретаря НАТО у 2012-2016 роках, Посол США при НАТО у 1998-2001 роках Александр Вершбоу;
-    посол США при НАТО у 2013-2017 роках генерал Дуглас Люте.

Позицію України щодо вступу до НАТО представляють:

-   голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк;
-    голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе;
-    директор Київського безпекового форуму (КБФ) Данило Лубківський.

Київський Безпековий Форум заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" як платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Арсеній Яценюк
США
новини Києва
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