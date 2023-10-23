Київський Безпековий Форум: де дивитися звернення до Президента США
Сьогодні, 23 жовтня, о 15.00 розпочалася подія Київського безпекового форуму "Сміливий порядок денний Саміту НАТО у Вашингтоні у 2024 році"
Під час заходу відбудеться презентація звернення Атлантичної ради до президента США про вступ України до НАТО.
Еспресо - інформаційни партнер КБФ.
Дивитися трансляцію можна за посиланнями нижче.
Українською мовою:
https://ksf.openukraine.org/
https://youtube.com/live/
Англійською мовою:
https://ksf.openukraine.org/
https://www.youtube.com/live/
Позицію провідного аналітичного центру США і американських партнерів представляють:
- директор Центру Євразії Атлантичної ради, посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст;
- заступник генерального секретаря НАТО у 2012-2016 роках, Посол США при НАТО у 1998-2001 роках Александр Вершбоу;
- посол США при НАТО у 2013-2017 роках генерал Дуглас Люте.
Позицію України щодо вступу до НАТО представляють:
- голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк;
- голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе;
- директор Київського безпекового форуму (КБФ) Данило Лубківський.
Київський Безпековий Форум заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" як платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
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