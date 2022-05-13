Київський Безпековий Форум. Дискусія "Боротьба за Україну. Спеціальна військова панель". ОНЛАЙН

Як врятувати українських військових і цивільних на Азовсталі?

Як світові військові експерти оцінюють ситуацію на фронті? Як оцінюють потенціал російського агресора? Які прогнозують сценарії розвитку подій?

Якими сьогодні є головні завдання міжнародної військової допомоги Україні у війні проти Росії?

Ці та інші запитання будуть обговорені під час нової події Київського Безпекового Форуму. Воєнний цикл "Боротьба за Україну" був ініційований Форумом з перших тижнів війни Росії проти нашої держави.

Участь в цих онлайн подіях взяли заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд, письменники та історики Тімоті Снайдер і Енн Епплбаум, американські посли Майкл Карпентер, Деніел Фрід і Майкл МакФол, колишній прем’єр-міністр і міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, військовий експерт і в минулому командувач Збройних Сил Сполучених Штатів генерал Девід Петреус, державні діячі та політики Іванна Климпуш-Цинцадзе, Наталя Яресько, Андрій Коболєв та інші.