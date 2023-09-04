Київський Безпековий Форум проведе подію за участю екс-очільника ЦРУ
Спеціальна подія "Про головне: фронт і відновлення" за участю генерала Девіда Петреуса, топових американських економістів, чинних та колишиніх українських високопосадовців відбудеться у Києві 5 вересня
Девід Петреус був командувачем Центрального командування США у 2008-10 роках, директором ЦРУ США у 2011-12 роках.
У заході також візьмуть участь голова КБФ, премʼєр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов; радник Державного департаменту США у 2005-07 роках Філіп Зеліков; Помічник Державного секретаря США з питань міжнародної безпеки і нерозповсюдження у 2005-06 роках Стівен Рейдмейкер; емерит-президент і професор економіки Гарвардського університету, Міністр фінансів США у 1999-2001 роках Лоуренс Саммерс; член Ради Безпеки КБФ, голова Наглядової ради Інституту Аспен в Україні, міністр фінансів України у 2014-16 роках Наталія Яресько; директор Національного Демократичного Інституту в Україні Марцін Валецкі; голова правління Центру оборонних стратегій, міністр оборони України у 2019-20 роках Андрій Загороднюк; голова правління Українського кризового медіа-центру, дипломатичний радник Президента України у 2014-15 роках, Посол Валерій Чалий, директор КБФ Данило Лубківський.
Еспресо - інформаційний партнер заходу.
Пряма трансляція розпочнеться 5 вересня, о 15:00, на ресурсах медіапартнерів, Facebook-сторінці Київського Безпекового Форуму, на YouTube-сторінці фонду"Відкий Україну".
Київський Безпековий Форум заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" як платформа для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
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