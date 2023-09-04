Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Київський Безпековий Форум проведе подію за участю екс-очільника ЦРУ 
Анонс

Київський Безпековий Форум проведе подію за участю екс-очільника ЦРУ 

4 вересня, 2023 понедiлок
11:40
Новини Київський Безпековий Форум

Спеціальна подія "Про головне: фронт і відновлення" за участю генерала Девіда Петреуса, топових американських економістів, чинних та колишиніх українських високопосадовців відбудеться у Києві 5 вересня

Девід Петреус був командувачем Центрального командування США у 2008-10 роках, директором ЦРУ США у 2011-12 роках. 

У заході також візьмуть участь голова КБФ, премʼєр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов; радник Державного департаменту США у 2005-07 роках Філіп Зеліков; Помічник Державного секретаря США з питань міжнародної безпеки і нерозповсюдження у 2005-06 роках Стівен Рейдмейкер; емерит-президент і професор економіки Гарвардського університету, Міністр фінансів США у 1999-2001 роках Лоуренс Саммерс; член Ради Безпеки КБФ, голова Наглядової ради Інституту Аспен в Україні, міністр фінансів України у 2014-16 роках Наталія Яресько; директор Національного Демократичного Інституту в Україні Марцін Валецкі; голова правління Центру оборонних стратегій, міністр оборони України у 2019-20 роках Андрій Загороднюк; голова правління Українського кризового медіа-центру, дипломатичний радник Президента України у 2014-15 роках, Посол Валерій Чалий, директор КБФ Данило Лубківський.

Еспресо - інформаційний партнер заходу. 

Пряма трансляція розпочнеться 5 вересня, о 15:00, на ресурсах медіапартнерів, Facebook-сторінці Київського Безпекового Форуму, на YouTube-сторінці фонду"Відкий Україну".

Київський Безпековий Форум заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" як платформа для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Економіка
Арсеній Яценюк
РНБО
Київщина
ЦРУ
Еспресо.TV
Читайте також:
Умеров
Автор Тетяна Яворська
3 вересня, 2023 неділя
Рустем Умєров: що відомо про майбутнього очільника Міноборони
Віктор Орбан
2 вересня, 2023 субота
Клімкін: В офісі Орбана вже є план, які вимоги висувати Україні під час відкриття переговорів щодо ЄС
Путін
2 вересня, 2023 субота
Путін хоче затягнути війну, але мова йде про можливість завершити її якомога швидше, - російський дисидент Яковенко
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.33
    Купівля 37.33
    Продаж 38.06
  • EUR
    Купівля 40.46
    Продаж 41.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
4 вересня
11:48
Україна-Польща
Польща почала видавати Україні чоловіків, які втекли від мобілізації
11:48
пшениця зерно
Єгипет закупив майже пів мільйона тонн пшениці з РФ за приватною угодою, – Reuters
11:47
Оновлено
Збиті російські безпілотники
Україна заявила про падіння російських дронів в Румунії, Бухарест вважає, що прямої загрози не було
11:43
Пресреліз
Оголосили збір на позашкільну освіту для дітей загиблих героїв: ГО "Мрія дітей України" та Приватбанк запустили проєкт "Свої діти"
11:35
Ексклюзив
ЗСУ наступ
"Є оптимізм щодо просування ЗСУ": генерал-лейтенант Романенко про перспективи на півдні
11:33
Новини компаній
Як захистити себе від шахрайських схем: користувачам мобільного зв’язку дали кілька порад
11:26
відключення електроенергії
На Сумщині під ворожий обстріл потрапила бригада енергетиків: є поранені
11:26
Російському військовому, який ґвалтував дівчат на Херсонщині, оголосили підозру
Погрожував зброєю і ґвалтував дівчат на Херсонщині: військовому з РФ оголосили підозру
11:14
Вчені
Вчені знайшли речовину, яка може побороти звикання людей до антибіотиків
11:09
На Київщині знайшли камені віком 407 млн років
На Київщині знайшли унікальні камені віком 407 млн років з відбитками вимерлої панцирної риби
11:02
На фото Сергій Жадан
Книжки й прапори з підписом Залужного: на презентаціях Жадана проведуть благодійний аукціон для ЗСУ
10:52
Рустем Умєров
Голова Фонду держмайна Рустем Умєров подав до Ради заяву про звільнення
10:39
Оновлено
Олексій Резніков
Міністр оборони Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку
10:33
Ракетоносій "калібрів"
Росія завела ракетоносій у Чорному морі до пункту базування
10:31
Олаф Шольц
"Це невідповідально": у Бундестазі заявили, що Шольц - єдиний, хто блокує поставки Taurus Україні
10:30
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Штурмовики, артилерія та удари по тилах: Згурець назвав компоненти для змін на фронті
10:26
Нідерланди
Нідерланди нададуть гранти компаніям, які планують долучитися до відновлення України
10:23
СБУ затримала пособника окупантів, який шпигував за ЗСУ на Сумщині
10:20
сказ, собака
Вчені виявили, що собаки більш чутливі до жіночих голосів
10:04
російські автомобільні номери
Попри заклик Путіна пересісти на вітчизняні автівки, держструктури РФ закупили іномарок на 1,5 млрд рублів
10:00
OPINION
Олексій Голобуцький
В неділю у Львові відбувся півмаратон
09:45
кібератака
Розвідка Британії застерегла про загрозу для android-смартфонів українських військових
09:44
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 4 вересня: ціни на долар, євро, злотий
09:26
Потяг
Потяг Одеса - Дніпро затримується "через нештатну ситуацію"
09:15
Ексклюзив
Маріуполь
"Ми ставимось до того геть позитивно": Андрющенко про "вибори" в Маріуполі
09:10
Оновлено
на фото пожежа на місці влучання дрона на Одещині 4 вересня
Росія атакувала південь Одещини: 17 дронів збила ППО, кілька впали в Румунії
09:00
замінування
У Києві повідомили про замінування усіх шкіл і коледжів
08:50
На фото: система ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 23 із 32 "шахедів"
08:47
ЗСУ
Сили оборони на Бахмутському напрямку за тиждень звільнили ще 3 кв. км
08:39
CBS: США мають намір передати Україні $1 млрд підсанкційних російських активів
08:18
OPINION
Микола Княжицький
Рефлексії про російського і українського олігархів
08:06
БПЛА
Росіяни вранці атакували інфраструктуру Дніпропетровщини: ППО знищила 6 ворожих дронів
08:05
Ексклюзив
на фото наслідки обстрілу Авдіївки
Минулий тиждень був "рекордним": начальник Авдіївської МВА про евакуацію з міста
08:02
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
З другої спроби таки заміна міністра оборони
07:55
Інфографіка
ЗСУ
Армія РФ за добу війни в Україні втратила корабель, 4 танки і 460 військових
07:50
вибори до Держдуми
Під час псевдовиборів окупанти прискорюють "мобілізацію" на ТОТ - Центр нацспротиву
07:36
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
Байден розчарований тим, що Сі Цзіньпін не відвідає саміт G20 в Індії
07:15
ЗСУ, міномет, міна
ISW: Українські війська просунулися під Бахмутом і на Запоріжжі
06:32
росія, Китай
FT: Китайські банки надають РФ мільярдні позики на тлі західних санкцій
05:57
Міноборони РФ
​​​​​​​Міноборони РФ повідомило про начебто два збиті українські безпілотники
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV