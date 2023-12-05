Кілька благодійних фондів за гуманітарні кошти Мінсоцполітики закуповували товари за завищеними цінами або привласнювали їх, - Слідство.Інфо

Про це йдеться у розслідуванні Слідство. Інфо.

Міністерство соціальної політики, очолюване Мариною Лазебною, на початку березня 2022 року відкрило гуманітарний рахунок, щоб допомогти українцям, які втратили житло чи засоби існування через війну. Журналісти Слідства.Інфо проаналізували матеріали слідства, які опинилися у їхньому розпорядженні, стосовно п'яти організацій, які отримали від Мінсоцу майже 164 мільйони гривень.

Кому надала фінанси Комісія з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану

На створений Мінсоцполітики рахунок надійшло понад 625 мільйонів гривень в перші місяці повномасштабного російського вторгнення. Ці кошти перераховували українці та люди з закордону для покриття потреб ВПО. Йдеться про закупівлю їжі, засобів гігієни, медикаментів тощо.

Для розподілу та контролю коштів Міністерство соціальної політики у березні 2022 року створило Комісію з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану. Її спершу очолив заступник тодішньої міністерки Марини Лазебної Борис Лебедцов, згодом очільником став її інший заступник - Євген Котик.

Комісія невдовзі отримувала прохання про допомогу від, наприклад, міської ради. Проте до неї зверталися не на пряму, а через різні фонди та спілки. Серед них були благодійні фонди "Владиславій" (раніше "Добра-Справа") та "Воля та гідність" (раніше "Кіри Денисівни"), громадська спілка "Національна асоціація паливного рітейлу", всеукраїнське громадське об’єднання "Інститут сестринської справи України" та громадське об’єднання "Закарпатське військово-патріотичне об’єднання "Карпатська Січ". Загалом ці п'ять організацій отримали від Мінсоцполітики майже 164 мільйони гривень.

"Ці організації, логічно, мали закупити у когось товар за міністерські гроші та доставити його постраждалим. У ході розслідування вдалося встановити, що кошти від спілок і фондів надходили на рахунки одних і тих же компаній", - вказують розслідувачі.

Журналістам також вдалося встановити, що вказані організації або закуповували частину товарів за гуманітарні кошти за значно завищеними цінами, або привласнювали придбане, або нібито постачали продукцію у величезних об’ємах.

"Цікаво, що фонди з перевіреною репутацією - як от Жіночий ветеранський рух - не отримали кошти від Мінсоцполітики, хоч просили, а от незрозумілі організації без сайтів, з недійсною поштою та неіснуючою адресою - будь ласка", - йдеться у розслідуванні.

Чи отримав Конотоп консерви

Одна з організацій, що отримала кошти від Мінсоцполітики, за словами заступника міського голови Конотопа Сумської області Юрія Павлова, нібито надала допомогу деокупованому на початку квітня 2022 року місту. Згідно зі списком одержувачів коштів Мінсоцполітики, гуманітарну допомогу отримали люди, які сюди евакуювались із зон бойових дій.

Проте Павлов не зміг надати ні фотопідтверджень, ні списку людей, які нібито отримали допомогу. Він показав лише підписані акти прийому-передачі продуктів. За його словами, фонд вийшов на міську раду самостійно.

Після отримання коштів від Мінсоцполітики два благодійних фонди змінили свої назви

Йдеться про фонди "Владиславій" і "Воля та гідність", які раніше мали назви "Добра-Справа" та "Кіри Денисівни". Останній нібито постачав гуманітарку Конотопу.

Керівник "Владиславія" Владислав Мельохін відмовився коментувати причетність фонду до розкрадання гуманітарних коштів. Разом з тим, він пов’язаний з понад трьома сотнями компаній.

Водночас ГО "Закарпатське військово-патріотичне об’єднання "Карпатська Січ" переказало 930 тисяч гривень фірмі "Релакс Інвест". Головою останнього є Олена Стучек. Під час спілкування з журналістами вона повідомила, що не знала про свій дійсний статус керівниці.

"Я би вам сказала, як там співпрацювали. На мене компанію оформили, а потім звідти телефонували: щоб звідти знятися, треба поїхати і заплатити немаленьку суму", - розповіла вона.

Жінка надала розслідувачам копію довіреності на ім’я Кирила Бендерського про право бути представником жінки з питань, що будуть стосуватися компанії. Чоловік заявив, що не знає нічого ні про Олену Стучек, ні про фірму.

"Є ймовірність, що моє ім’я методом "наукового тику" обрали і я став щасливим володарем якоїсь довіреності", - заявив Бендерський.

Що відомо про діяльність інших організацій

Ще декілька компаній, як виявилося не мають офісів за вказаними у документах юридичними адресами. З керівниками фірм "Бест Гарлік" та "Інпавелресурс", які зареєстровані за однією адерсою і мають керівників з ідентичними прізвищам та по батькові зв'язатися не вдалося: вони отримали майже 44 мільйони гривень на гуманітарну допомогу.

"Компанія "Інпавелресурс" нібито закуповувала товари у ще однієї - "Торговий Дім Еліт-Едвайс". Загалом, ця фірма отримала кошти від трьох з п’яти організацій. Раніше "ТД Еліт-Едвайс" вже фігурував у кримінальному провадженні про розкрадання державних грошей, які виділялися на проєкт в Національному інституті раку. Цього ж разу у кримінальному провадженні про гуманітарну допомогу значиться, що аптечки, які постачав "ТД Еліт-Едвайс", насправді коштували трохи більше тисячі гривень за кожну, але до фонду вони дійшли за ціною у чотири рази більше. Лише на аптечках переплата може сягати 3,5 мільйона гривень", - вказують журналісти.

Ще одна компанія "Мікотон-Трейд" впродовж квітня 2022 року отримала майже 24 мільйони гривень від Мінсоцу через благодійний фонд "Воля та гідність". Відомо, що очільниця компанії Мірра Янковська виїхала в Німеччину 17 квітня того ж року.

"Журналісти знайшли акаунт Янковської в одному з месенджерів і написали їй. Однак жінка спілкувалася неохоче і, зрештою, видалила діалог і заблокувала "Слідство.Інфо". Після цього журналісти поїхали за юридичною адресою компанії. Консьєрж будинку запевнила, що про таку фірму чує вперше і такої у цьому будинку точно немає", - йдеться у розслідуванні.

Асоціація паливного рітейлу та Інститут сестринської справи, які, ймовірно, очолило подружжя Валерії Чанишевої та Євгена Чанишева сумарно отримали від Мінсоцу 86,5 мільйонів гривень. Вони перерахували отримані кошти по ланцюгу приватних фірм. Їхні представники повідомили, що не постачають такі об’єми палива. Проте в одній компанії підтвердили свою причетність, але обсяги постачань повідомляти відмовились через комерційну таємницю.

За юридичною адресою Асоціації паливного рітейлу розслідувачі компанію не знайшли. Сусіди розповіли, що у зазначеній квартирі проживає бабуся, у якої онука вийшла заміж і живе у чоловіка: "Журналісти припустили, що може йтися про Чанишеву і поїхали за місцем прописки Євгена Чанишева. Там відчинила двері пані Лариса, яка представилася мамою Євгена. З Євгеном Чанишевим, керівником громадської організації "Інститут сестринської справи України", поспілкуватися все ж не вдалось - як каже жінка, що представилася його мамою, зараз він у Польщі. Інститут, до речі, отримав від Мінсоцполітики понад 22,5 мільйона гривень".

Згодом журналістам вдалося додзвонитися до Валерії Чанишевої. Вона заявила, що продовжить спілкування лише після офіційного запиту.

"Мейн Трейд Груп" (керівник компанії - Олександр Бєскокотов), за даними офіційного слідства, привласнила майже третину з придбаного палива на понад 14 мільйонів гривень. Водночас Національна асоціація паливного рітейлу, яку очолює Валерія Чанишева, закупила модульні автозаправні станції та обладнання нібито за 13,7 мільйона гривень, заплативши насправді у шість разів менш. Рештою кошів - 11,5 мільйонів гривень заволоділи керівники асоціації.

Організації Чанишевих прозвітували про те, що всі кошти витратили, а допомогу надали. Проте, на запит журналістів, прохачі допомоги повідомили, що нічого не отримали.

Що кажуть у Мінсоцполітики

У відповіді Мінсоцполітики на запит щодо контролю над гуманітарними коштами йдеться, що посадовці досліджували звіти і зверталися до фондів та організацій лише щодо невикористаних грошей та їх повернення.

Марина Лазебна заявила, що ніяких розкрадань не було, а перший голова Комісії Борис Лебедцов повідомив, що кошти надавали лише тим організаціям, які мали листи-прохання від офіційних структур про те, що потрібна допомога.

Перший заступник міністерки і за сумісництвом другий голова Комісії Євген Котик зазначив, що зі сторони Міністерства було зроблено максимум в межах його повноважень і функцій.

"Журналісти "Слідства.Інфо" звернулися до правоохоронців, які повідомили, що кримінальне провадження щодо гуманітарної допомоги вони більше не розслідують. За даними журналістів, наразі провадження щодо гуманітарної допомоги розслідується Національним антикорупційним бюро України. Відтоді як правоохоронці тільки почали розслідувати схеми з гуманітаркою, дружина Євгена Котика - Віталіна - стала власницею Toyota LAND CRUISER PRADO 150 2022 року випуску. Зараз така автівка коштує близько 50-70 тисяч доларів. Котик все життя працював на держслужбі. Каже, що дружина продала квартиру, аби придбати машину", - підсумовують розслідувачі.

Вони додали, що міністерка і двоє її заступників звільнилися один за одним влітку минулого року, а теперішні керівники Мінсоцу повідомили що не можуть нічого сказати про можливе розкрадання грошей, бо це не є публічною інформацією.