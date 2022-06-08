Кількість дітей, поранених унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зросла до 478
За час повномасштабної війни РФ проти України загинули 263 дитини, іще 478 отримали поранення
Про це повідомив Офіс президента в телеграмі.
"Більше ніж 741 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 8 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 263. Зросла кількість поранених - 478", - наголосили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, адже їх іще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 190, Харківській - 122, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 30, Сумській - 17, Києві - 16, Житомирській - 15.
На Запоріжжі внаслідок російського обстрілу Добропілля Пологівського району отримав вогнепальне поранення 9-річний хлопчик.
Також стало відомо про 10 поранених дітей на Харківщині.
"Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1958 закладів освіти. При цьому 186 з них зруйновано повністю", - зауважили в Офісі генпрокурора.
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