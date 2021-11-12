Кількість мігрантів, що перетнули Ла-Манш, побила рекорди

Про це повідомляє BBC.



Щоб дістатися до Великої Британії, за один день близько тисячі людей перетнули канал на човнах. Цьому сприяла спокійна погода, яка зробила подорож менш ризикованою.



Чотири судна прикордонних сил перехоплювали човни та супроводжували їх до британського Дувра. За свідченнями мігрантів, три людини зникли під час переправи.



Попередній рекорд було встановлено 3 листопада - 853 людини.



Представники Міністерства внутрішніх справ Британії назвали кількість мігрантів, що перетнули канал, неприйнятною і звинуватили Францію у втраті контролю над ситуацією.



"Британська громадськість більше не хоче спостерігати, як люди гинуть на каналі, поки безжальні злочинні угруповання наживаються на їхньому нещасті, і наш Новий план щодо імміграції виправить зламану систему, яка заохочує мігрантів здійснити цю смертельну подорож", - заявили в міністерстві.



Протягом 2021 року Ла-Манш перетнули човном понад 23 000 людей. Це різке збільшення числа мігрантів у порівнянні з показником 2020 року - 8404.



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