Кількість обстрілів збільшилася, кадирівці депортують людей і грабують їхні квартири, - Гайдай про ситуацію на Луганщині

Посадовець розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Кількість обстрілів рашистами на Луганщині збільшується щодня. Сьогодні достатньо потужно накрили обстрілами Сєвєродонецьк та Рубіжне. У Сєвєродонецьку зараз палає і зруйновано 10 багатоквартирних будинків. У Рубіжному одна людина загинула, одну поранено і доля 7-ми людей поки що невідома", - зазначив Гайдай.



Голова Луганської ОВА додав, що важко стає з евакуацією людей, але поки буде хоч якась можливість, людей з Луганщини будуть вивозити.



"Ми підготували про запас декілька автобусів, щоб якщо міни посічуть автобуси, ми одразу їх міняли, можливості ремонтувати немає. Сьогодні вивезли 1 200 людей і завтра будемо цю роботу продовжувати", - зауважив Сергій Гайдай.



Посадовець наголосив, що ситуація в Рубіжному та Попасній незрозуміла: "Кадирівці виганяють людей із квартир у тих районах міст, які вони контролюють, кудись власників вивозять, потім грабують ці квартири".

Нагадаємо, на Луганщині російське командування не полишає спроб повністю захопити область, після стягнення достатньої кількості техніки та військових, за кілька днів очікується наступ.