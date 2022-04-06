Кількість обстрілів збільшилася, кадирівці депортують людей і грабують їхні квартири, - Гайдай про ситуацію на Луганщині
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що на Луганщині збільшилася кількість обстрілів з боку рашистів, кадирівці депортують людей і грабують їхні квартири
Посадовець розповів про це в етері Еспресо.TV.
"Кількість обстрілів рашистами на Луганщині збільшується щодня. Сьогодні достатньо потужно накрили обстрілами Сєвєродонецьк та Рубіжне. У Сєвєродонецьку зараз палає і зруйновано 10 багатоквартирних будинків. У Рубіжному одна людина загинула, одну поранено і доля 7-ми людей поки що невідома", - зазначив Гайдай.
Голова Луганської ОВА додав, що важко стає з евакуацією людей, але поки буде хоч якась можливість, людей з Луганщини будуть вивозити.
"Ми підготували про запас декілька автобусів, щоб якщо міни посічуть автобуси, ми одразу їх міняли, можливості ремонтувати немає. Сьогодні вивезли 1 200 людей і завтра будемо цю роботу продовжувати", - зауважив Сергій Гайдай.
Посадовець наголосив, що ситуація в Рубіжному та Попасній незрозуміла: "Кадирівці виганяють людей із квартир у тих районах міст, які вони контролюють, кудись власників вивозять, потім грабують ці квартири".
- Нагадаємо, на Луганщині російське командування не полишає спроб повністю захопити область, після стягнення достатньої кількості техніки та військових, за кілька днів очікується наступ.
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