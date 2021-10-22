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"Кількість помираючих від COVID-19 може перевалити за тисячу осіб": Данілов заявив, що Україні необхідно щепити 350-400 тис. людей на добу

22 жовтня, 2021 п'ятниця
21:54
Суспільство Олексій Данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що добова кількість померлих від COVID-19 в Україні може перевищити тисячу людей

Про це Данілов заявив на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

"Ми зараз тільки починаємо входити в цей пік (епідемії - ред.). Маємо з вами рекорд по людям, які померли від "ковіду". Кількість людей, які помирають від "ковіду" може перевалити за тисячу осіб (на добу - ред.). І проблема саме у вакцинації. Ті люди, які сьогодні відправляються на цвинтарі через ковід - це люди, які не пройшли вакцинування. Це 99,9% - люди, які не провакцинувалися", - сказав Данілов.

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Секретар РНБО наголосив на необхідності довести щоденну кількість щеплень від коронавірусу до 350-400 тис. і розкритикував людей, які саботують вакцинацію.

"Сьогодні якщо наша країна не вийде на 350-400 тис. вакцинованих на добу, у нас буде дуже-дуже велика проблема. Ми зі свого боку робимо все можливе для того, щоб це (вакцинація - ред.) відбувалося, а так звані "антивакцинатори" - хай це буде на їхній совісті, але майте на увазі, що це дуже небезпечна хвороба", - сказав Данілов.

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РНБО
Олексій Данілов
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