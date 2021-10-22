"Кількість помираючих від COVID-19 може перевалити за тисячу осіб": Данілов заявив, що Україні необхідно щепити 350-400 тис. людей на добу
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що добова кількість померлих від COVID-19 в Україні може перевищити тисячу людей
Про це Данілов заявив на брифінгу за підсумками засідання РНБО.
"Ми зараз тільки починаємо входити в цей пік (епідемії - ред.). Маємо з вами рекорд по людям, які померли від "ковіду". Кількість людей, які помирають від "ковіду" може перевалити за тисячу осіб (на добу - ред.). І проблема саме у вакцинації. Ті люди, які сьогодні відправляються на цвинтарі через ковід - це люди, які не пройшли вакцинування. Це 99,9% - люди, які не провакцинувалися", - сказав Данілов.
Читайте також. Ляшко розповів, за якого рівня вакцинації населення Україна зможе скасувати карантин
Секретар РНБО наголосив на необхідності довести щоденну кількість щеплень від коронавірусу до 350-400 тис. і розкритикував людей, які саботують вакцинацію.
"Сьогодні якщо наша країна не вийде на 350-400 тис. вакцинованих на добу, у нас буде дуже-дуже велика проблема. Ми зі свого боку робимо все можливе для того, щоб це (вакцинація - ред.) відбувалося, а так звані "антивакцинатори" - хай це буде на їхній совісті, але майте на увазі, що це дуже небезпечна хвороба", - сказав Данілов.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.47
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.77
- Актуальне
- Важливе