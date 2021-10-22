"Кількість помираючих від COVID-19 може перевалити за тисячу осіб": Данілов заявив, що Україні необхідно щепити 350-400 тис. людей на добу

Про це Данілов заявив на брифінгу за підсумками засідання РНБО.



"Ми зараз тільки починаємо входити в цей пік (епідемії - ред.). Маємо з вами рекорд по людям, які померли від "ковіду". Кількість людей, які помирають від "ковіду" може перевалити за тисячу осіб (на добу - ред.). І проблема саме у вакцинації. Ті люди, які сьогодні відправляються на цвинтарі через ковід - це люди, які не пройшли вакцинування. Це 99,9% - люди, які не провакцинувалися", - сказав Данілов.



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Секретар РНБО наголосив на необхідності довести щоденну кількість щеплень від коронавірусу до 350-400 тис. і розкритикував людей, які саботують вакцинацію.



"Сьогодні якщо наша країна не вийде на 350-400 тис. вакцинованих на добу, у нас буде дуже-дуже велика проблема. Ми зі свого боку робимо все можливе для того, щоб це (вакцинація - ред.) відбувалося, а так звані "антивакцинатори" - хай це буде на їхній совісті, але майте на увазі, що це дуже небезпечна хвороба", - сказав Данілов.

Нагадаємо, в Україні почали діяти нові правила перевезень - для міжобласних подорожей громадським транспортом потрібно пред'явити сертифікат вакцинації або негативний результат тесту на коронавірус.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що центри вакцинації продовжать робити щеплення у випадку потрапляння регіону до "червоної" зони.