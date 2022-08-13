Кількість поранених дітей унаслідок повномасштабної війни РФ проти України зросла до понад 711
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинула 361 дитина, ще 711 дістали поранення
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Більше ніж 1072 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 13 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 361. Зросла кількість поранених - понад 711", - наголосили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, адже в місцях ведення бойових дій і на тимчасово окупованих та звільнених територіях їх продовжують встановлювати.
Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 375, Харківській - 198, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40.
У Золочеві на Харківщині 12 серпня росіяни поранили 13-річного хлопчика.
На Донеччині 12 серпня окупанти поранили 11-річну дівчинку в Краматорську та дітей 15 й 9 років у Бахмуті.
На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу Марганця 11 серпня постраждав 12-річний хлопчик.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю", - зауважили в Офісі генпрокурора.
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