Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Більше ніж 724 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 3 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 261. Зросла кількість поранених - 463", - зауважили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні, тому що їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало Донецькій області - 187, Київській - 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, Житомирській - 15. У Києві постраждали 16 дітей.

Стало відомо про трьох поранених дітей у Маріуполі на Донеччині.

"Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. При цьому 182 з них зруйновано повністю", - зазначили ювенальні прокурори.

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