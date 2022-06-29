Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Більше ніж 968 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 29 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 341. Зросла кількість поранених - понад 627", - зауважили ювенальні прокурори.

Цифри не остаточні, тому що їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 338, Харківській - 183, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 58, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.

У Бахмуті на Донеччині 28 червня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру, поранивши 9-річного хлопчика.

На Миколаївщині 28 червня від ворожих ракетних обстрілів Очакова поранення отримали 3-місячне немовля й дівчата 14 та 15 років.

У Маріуполі 27 червня під час розбору завалів у центральному районі 15-річний підліток підірвався на гранаті, зазнавши поранення.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2092 заклади освіти. З них 213 зруйновано повністю", - додали ювенальні прокурори.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb