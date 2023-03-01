Про це інформує BBC.

У вівторок вранці рятувальники витягли з моря тіло – чоловіка.

Поліція Італії заарештувала трьох осіб за підозрою в контрабанді людей після загибелі щонайменше 67 мігрантів. Троє затриманих громадяни Туреччини та два пакистанці.

Більшість із тих, хто перебував на дерев’яному судні, яке, ймовірно, перевозило двісті осіб, були вихідцями з Афганістану, Пакистану, Сомалі, Сирії, Іраку та Ірану. Проте остаточне число загиблих може перевищувати 100.

Правоохоронці повідомили, що зловмисники нібито попросили у мігрантів близько 8 тисяч євро за кожного.

26 лютого біля південного узбережжя Італії розбився човен з мігрантами з Ірану, Афганістану та Пакистану. Серед постраждалих щонайменше 12 дітей, у тому числі немовля.

Повідомлялося, що судно затонуло після того, як розбилося об скелі в негоду під час спроби пристати поблизу Кротоне.

Берегова охорона повідомила, що 80 людей були знайдені живими, "включаючи деяких, які зуміли дістатися берега після затоплення", багато інших залишаються зниклими безвісти.

Труни зі знайденими жертвами були викладені в спортивному залі в Кротоне - маленькі білі скриньки для молодших жертв і коричневі для дорослих - щоб дати людям можливість віддати їм шану.