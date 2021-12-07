Кількість загиблих внаслідок вибуху вулкана в Індонезії зросла до 34

Про це повідомляє France24.



Вулкан гори Семеру, найбільшої на острові Ява, активізувався в суботу, 4 грудня. Він почав вивергати гарячі хмари диму та попелу та залив гарячою грязюкою цілі вулиці з будинками та автомобілями.



Наразі з зони ураження евакуювали майже 3700 осіб.



Як повідомив речник агентства з питань стихійних лих Абдул Мухарі, 34 людини загинули, а 17 зникли безвісти.



Рятувальники у небезпечних умовах проводять пошуки вцілілих людей і тіл загиблих у вулканічних уламках, зруйнованих будівлях та знищених транспортних засобах. У вівторок, 7 грудня, пошукові бригади залучили собак.



7 грудня сталося три невеликих виверження з попелом приблизно на кілометр у небо.



Чиновники порадили місцевим жителям не підходити до кратера Семеру ближче, ніж на п'ять кілометрів, оскільки повітря поблизу дуже забруднене.



Індонезія знаходиться на Тихоокеанському вогняному кільці, де зіткнення континентальних плит викликає високу вулканічну та сейсмічну активність, а в країні налічується майже 130 діючих вулканів.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb