Кількість заявок на отримання допомоги в 6500 грн зросла до 5 млн, - прем'єр

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише Інтерфакс-Україна.



"Вчора був останній день, коли можна було податися на програму "єПідтримка" в рамках якої виплачувалося по 6,5 тис. грн тим, хто втратив роботу. Отримали майже 5 млн заявок", – сказав Шмигаль.



За його словами, виплачено вже 22 млрд грн, допомогу отримали майже 3,5 млн українців.

Нагадаємо, мешканці областей України, де тривають активні бойові дії, можуть отримати фінансову допомогу в розмірі 6500 грн у межах програми "єПідтримка".