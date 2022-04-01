Кількість заявок на отримання допомоги в 6500 грн зросла до 5 млн, - прем'єр
Українці подали майже 5 млн заявок на допомогу за програмою "єПідтримка" розміром 6500 грн, останній день подачі таких заявок був 31 березня
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише Інтерфакс-Україна.
"Вчора був останній день, коли можна було податися на програму "єПідтримка" в рамках якої виплачувалося по 6,5 тис. грн тим, хто втратив роботу. Отримали майже 5 млн заявок", – сказав Шмигаль.
За його словами, виплачено вже 22 млрд грн, допомогу отримали майже 3,5 млн українців.
- Нагадаємо, мешканці областей України, де тривають активні бойові дії, можуть отримати фінансову допомогу в розмірі 6500 грн у межах програми "єПідтримка".
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