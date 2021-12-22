Кількість жертв краху судна біля Мадагаскару перевищила 60

Про це повідомляє Reuters.



У результаті аварії поблизу північно-східного узбережжя Мадагаскару загинуло щонайменше 64 людини.



Вантажне судно Francia, яке нелегально перевозило 138 пасажирів, зазнало краху пізно ввечері у понеділок, 20 грудня.



Як повідомило у середу місцеве морське агентство, наразі відомо, що 50 людей вижило. Тривають пошуки ще 24 зниклих безвісти пасажирів.



Аварію сталася через те, що вантажне судно було перевантажене, і вода залила двигун. Директор з морських операцій Агентства морських та річкових портів Мамі Рандріанавоні відзначив, що кораблю не було дозволено перевозити людей.



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