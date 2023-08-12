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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Кінець "володарки морської"

Олексій Голобуцький
12 серпня, 2023 субота
18:04
Погляд Олексій Голобуцький

Пафосні розмови про "велику морську державу", які так люблять вести російські імперці, стикнулась з українською розробкою Служби безпеки у вигляді морських дронів

Цілі "російської спецоперації" зараз не відомі нікому. Коли "Київ за 3 дні" не вийшов, Путін заявив, що тепер "Азовське море - "внутрішнє море РФ" і це теж дуже круто. Минулого місяця, після припинення зернової угоди, у росіян був новий напад "імперської мощі": "тепер і Чорне море наше внутрішнє". Минулий тиждень довів – росіяни не контролюють Чорне море, а російські торгові кораблі з Азовського взагалі перестали виходити.

Все це наслідок атак морських дронів – спецоперацій, які СБУ провела у Новоросійську та у Керченській протоці. Це кардинально змінило ситуацію на воді. Росіяни, які хотіли нас економічно заблокувати, самі опинились в аналогічній ситуації. За даними видання Bloomberg, зернові перевезення з РФ по Азовському морю фактично припинились. Змінилась і військова ситуація: щоб не стати новими цілями, російські військові кораблі змушені проводити постійні маневри.

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Можемо констатувати, що ця спецоперація СБУ дала максимальний ефект. РФ втратила мільярди через затримку чи скасовування вантажних перевезень. Морські російські термінали на березі Азовського моря припинили приймати зерно від постачальників через заповнення сховищ. Утворилися черги з потягів, які не можуть розвантажитися. Зросла й ціна на страхування кораблів. Все це б’є по економіці ворога та змінює баланс сил у переговорах про зернову угоду. Росія більше не може їх вести з позиції сили.

Пафосні розмови про "велику морську державу", які так люблять вести російські імперці, стикнулась з українською розробкою Служби безпеки у вигляді морських дронів. Шанс для України перемогти чисельнішого ворога саме у застосуванні подібних розробок, які змінюють ситуацію у війні та переносять її на територію Росії.

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Росія
СБУ
експорт зерна
Війна з Росією
Азовське море
безпілотник
Чорне море
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