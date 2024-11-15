BAFTA позбавлятиме лауреатів нагород за доведені кримінальні злочини

Про це повідомляє Hollywood Reporter.

Британська академія кіно та телебачення (BAFTA) додала положення до свого переліку правил, які дають їй право позбавляти переможців конкурсних нагород у випадках "доведеної нечесності" або засудження їх за злочин, що призвело до тюремного ув’язнення. Нове правило стосуватиметься лауреатів, які отримуватимуть нагороди з 2025 року.

Голова BAFTA Сара Путт у середу оприлюднила новий документ, посилаючись на справу колишнього ведучого BBC News Г’ю Едвардса, який у вересні цього року визнав себе винним за трьома пунктами звинувачення у створенні непристойних зображень дітей.

"На початку цього року ми були шоковані новиною про арешт колишнього журналіста BBC Г’ю Едвардса та подальше засудження за злочини, пов’язані з дитячою порнографією. Він виграв сім індивідуальних нагород BAFTA Cymru за телевізійні виступи між 2002 і 2017 роками. Після новин були підняті дуже складні питання щодо історичних нагород, здобутих окремими людьми, і, зокрема, чи слід коли-небудь вилучати нагороди, отримані на конкурсі, ретроспективно", — написала Путт у листі до членів BAFTA.

Вона також уточнила, що організація дійшла висновку, що "існують виняткові підстави, за яких нагорода, виграна на конкурсі, повинна бути переглянута та, можливо, анульована", і що їм потрібно надати більше ясності учасникам щодо цього.

"Починаючи з 2025 року, процес конфіскації буде введено в наші правила присудження нагород із конкретними вказівками щодо того, що змусить нас розглянути можливість анулювання конкурсної нагороди. Це включатиме заявки, визнані неприйнятними через доведену нечесність, і дуже рідкісні випадки засудження переможця за серйозний кримінальний злочин, що призвело до тюремного ув’язнення", - пояснила голова BAFTA.

Вона зауважила, що нагороди можуть бути скасовані, оскільки їх присуджують, а не виграють в конкурсі.

BAFTA "дуже ретельно обмірковувала, чи можемо ми спробувати застосувати цей критерій ретроспективно зараз", зазначила Путт, але "погодилася, що зробити це належним чином неможливо". Тому правило стосуватиметься всіх конкурсних нагород, які будуть вручені з 2025 року.

