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Бен Аффлек буде не лише режисером, а й зіркою кримінального трилера "Тварини"

Олена Чернінька
16 лютого, 2025 неділя
21:35
Кіно Ben Affleck and Gillian Anderson

Інсайдери додають, що в кінокартині також ми зустрінемо Джилліан Андерсон. Планується, що фільм зніматимуть у Лос-Анджелесі за сценарієм Коннора Макінтайра та Біллі Рея

Зміст

Новий трилер Netflix - фільм "Тварини" ("Animals")

Аффлек розглядав цей фільм як свою наступну режисерську прогулянку, але він планував лише режисерувати, а Деймон чекав на головну роль. Затримка з правами призвела до затримки початку виробництва, і врешті-решт Аффлеку довелося перейти до продовження "Бухгалтера". 

Аффлек все ще хотів знімати "Тварин", і після того, як знявся разом з Деймоном в іншому кримінальному трилері Netflix і Artists Equity "RIP", то побачив можливість зробити "Тварини" своїм наступним фільмом.

У зв’язку з тим, що Деймон зараз бере активну участь у зйомках наступного фільму Крістофера Нолана "Одіссея", Аффлек вирішив, що наступним найкращим варіантом для головної ролі буде він сам, тому незабаром очікується прискорене рішення з акторським складом.

Що стосується Андерсон, то володарка премії "Еммі" має тісні зв’язки з Netflix, оскільки нещодавно на платформі завершився чотирисезонний серіал "Статеве виховання", який отримав визнання критиків.

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