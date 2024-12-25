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Безглузде Різдво з Сабріною Карпентер - дивимось у грудні

Олена Чернінька
25 грудня, 2024 середа
10:10
Кіно Безглузде Різдво з Сабріною Карпентер

"Проведіть ніч цікаво, просто розслабтеся та насолоджуйтеся шоу", — каже Карпентер

Зміст

Безглузде Різдво з Сабріною Карпентер

"Ми всі чудово провели час на знімальному майданчику, — розповідає Карпентер. "Було так весело співпрацювати з такими талановитими артистами та моїми друзями, і це був перший раз, коли я виступала з усіма нашими музичними гостями, і я їх усіх дуже люблю. Було відчуття, що ми разом створюємо власні різдвяні традиції, тож це було справді приємно".

Хто в безглуздому Різдві з Сабріною Карпентер?

У шоу відбудуться дуети з Чаппеллом Роаном, Тайлою, Шанайою Твен і Калі Учіс, а також з’являться Ніко Хірага, Кара Делевінь, Кайл Муні, Меган Сталтер, Шон Естін, Оуен Тіл і Джилліан Белл. Зірка Abbott Elementary Quinta Brunson також з'являється як привид святкового подарунка, який…

"Свята завжди були для мене такими особливими", — сказала Карпентер Netflix.

"Я рада представити свій погляд на класичне святкове вар’єте — перелити свою любов до музики та комедії, щоб створити щось унікальне для мене".

Безглузде Різдво продюсує Сабріна Карпентер; Майкл Д. Ратнер, Скотт Ратнер, Симона Спіра та Кфір Голдберг для OBB; Білл Перлман і Джанель Лопес Гензінк… 

 

Джерело

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Відео
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Суспільство
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