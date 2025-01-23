Джейсон Момоа та фільм "Супердівчина: Жінка завтрашнього дня"

"Супердівчина: Жінка завтрашнього дня"

Після кастингу Момоа очікується, що основні зйомки фільму "Супердівчина: Жінка завтрашнього дня" розпочнуться вже от-от. На даний момент у фільмі "Супердівчина: Жінка завтрашнього дня" також знялися Маттіас Шонартс у ролі Крема з Жовтих пагорбів та Єва Рідлі в ролі Руті Мері Нолл.

Хоча час покаже, наскільки великою буде роль Лобо Момоа у фільмі, той факт, що він вже має сценарій, означає, що фільм “Supergirl: Woman of Tomorrow” дуже близький до початку зйомок. З огляду на те, що "Супердівчина: Жінка завтрашнього дня" вже кілька місяців перебуває на стадії попереднього виробництва, час оголошення кастингу Момоа мав великий сенс. Оскільки Момоа майже два роки натякав, що у нього все ще буде майбутнє з DC.

Однак, оскільки Момоа зараз готується до "Супердівчини: Жінка завтрашнього дня", це, ймовірно, означає, що на шляху можуть з’явитися нові кастингові новини. На даний момент інші актори також отримали або отримають сценарій. Незважаючи на те, що акторський склад "Супердівчини: Жінка завтрашнього дня" відібрав акторів на головні ролі з коміксів, на яких заснований фільм, обов’язково будуть інші персонажі, про яких громадськість ще не дізналася.

З огляду на багату історію Лобо в історії DC, час покаже, що ще DC Studios планує робити з Момоа після його дебюту в “Supergirl: Woman of Tomorrow”. Сподіваємось, коли почнуться зйомки фільму "Супердівчина: Жінка завтрашнього дня", світ нарешті побачить Лобо Момоа в дії.

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