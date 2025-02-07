Фільм норвезького виробництва "Арктичний конвой". Про що розповідає
"Арктичний конвой" — цікава історія, і сценаристи написали щільний сценарій, який привертає увагу та тримає глядача на краю крісла. Отже, давайте дізнаємося, що сталося у фільмі та серед усіх показаних подій, які насправді відбулися в реальному житті
"Арктичний конвой" — один із тих фільмів, які розповідають про історичну подію, а потім будують навколо неї вигаданий наратив. Як сказано в кінцевих титрах, в 1942 році, під час Другої світової війни, конвой PQ17 був атакований німецькими підводними човнами і авіацією Люфтваффе. У фільмі нам показали, що завжди такий конвой супроводжував загін прикриття, але в цьому випадку вони раптово розійшлися і залишили колону оборонятися самій. За наказом Дадлі Паунда сили прикриття відступили, залишивши команди кораблів, які не були настільки добре озброєні, щоб захищатися.
Адмірал Паунд отримав розвідувальну доповідь, згідно з якою жахливий німецький лінкор типу "Бісмарк" під назвою "Тірпіц" прямував до них на повній, і тому вважав, що немає сенсу для сил прикриття, оскільки вони не зрівняються з німецьким лінкором…
В головних ролях: Тобіас Сантельманн, Андерс Баасмо, Гейді Рууд Еллінгсен та інші
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