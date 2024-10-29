Фільм "Перший ряд" від Сари Джессіки Паркер про Олександра Будька Терена покажуть на кінофестивалі в США

Про це повідомила медіакомпанія Scenery, яка спродюсувала фільм, на своїй сторінці в instagram.

Документальний фільм "Перший ряд" (Front Row) нідерландської режисерки Міріам Гуттманн відібрали для участі в престижному фестивалі документального кіно Doc NYC. 16 листопада під час кінофестивалю в США відбудеться світова премʼєра стрічки, присвяченої українським артистам балету з United Ukrainian Ballet та ветерану Олександру Будьку з позивним Терен, який долучився до трупи в еміграції, будучи на протезах.

"Група молодих артистів балету, що виїхали з України, приймають до себе воїна, який втратив ноги на полі бою на батьківщині: він виходить на сцену, де зустрічаються перший ряд і лінія фронту", - зазначають Scenery.

Американська акторка і продюсерка, виконавиця головної ролі у серіалі "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер стала виконавчою продюсеркою документального фільму "Перший ряд". Спродюсувала документальний фільм компанія Scenery, спільне підприємство з Banijay Benelux.

Сюжет фільму зосереджується на подорожі групи українських танцівників-біженців, які в еміграції в Нідерландах створюють нову балетну трупу United Ukrainian Ballet. Під час гастролей з балетом "Жізель" у Вашингтоні один із провідних артистів балету Олексій Ратманський подружився з українським бійцем Олександром Будьком з позивним Терен, який втратив обидві ноги на війні з російськими загарбниками в Україні та прибув у США на протезування. Воїна запросили доєднатися до балетної трупи, і після 4 місяців репетицій він на протезах станцював на сцені у США.

Воїн Олександр Будько, який втратив обидві ноги, станцював на протезах, Фото: Instagram Alexei Ratmansky

Паркер, яка є віцеголовою ради директорів Нью-Йоркського міського балету, каже, що "Перший ряд" показує "наполегливість і людський стан на тлі тяжкої війни".

Фільм "Перший ряд" описується як розповідь про нещастя та стійкість, про спустошення війни через відеодзвінки між танцівниками та їхніми сім’ями вдома, що сприяє поглибленню відчуття провини тих, хто вижив.

Воїн Олександр Будько, який втратив обидві ноги, станцював на протезах, Фото: Instagram Alexei Ratmansky

Doc NYC — найбільший фестиваль документального кіно в США. Протягом 10 з останніх 11 років фестиваль представляв повнометражний документальний фільм, який отримував премію "Оскар". 49 з останніх 55 документальних фільмів були номіновані на "Оскар".

Після першого показу в Нью-Йорку відбудеться сесія запитання-відповіді з актором фільму Олександром Тереном, режисеркою Міріам Гуттманн, виконавчою продюсеркою Сарою Джесікою Паркер та іншими членами команди.