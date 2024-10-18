Фільм "Сірі бджоли" став переможцем національної премії кінокритиків "Кіноколо"
Стрічка режисер Дмитро Мойсеєв "Сірі бджоли" за мотивами однойменного роману Андрія Куркова стала найкращим повнометражним ігровим фільмом премії "Кіноколо"
Про це повідомляє "Суспільне Культура".
17 жовтня 2024 року у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики" оголосили переможців сьомої Національної премії кінокритиків "Кіноколо".
Найкращим повнометражним ігровим фільмом стала картина "Сірі бджоли" режисера Дмитра Мойсеєва. Стрічка розповідає про двох пенсіонерів у невеликому селі в "сірій зоні" поблизу лінії фронту в січні 2022 року. Це останні мешканці цієї небезпечної місцини. Сергійович (Віктор Жданов) і Пашка (Володимир Ямненко) - друзі дитинства. Сергійович вважає себе українцем, а Пашка підтримує "ДНР".
Вони намагаються впорядкувати життя в небезпечній зоні, але все руйнується, коли в селі з’являється російський снайпер.
Стрічка заснована на першій частині роману "Сірі бджоли" 2018 року українського письменника Андрія Куркова, проте не є його екранізацією.
Нагороду за найкращу режисуру отримав Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли"). Фільм приніс також перемогу Віктору Жданову у номінації "Найкращий актор".
Інші переможці:
- Найкраща акторка - Олена Узлюк ("Уроки толерантності");
- За досягнення - Ольга Бірзул, книжка "Твоя книга про кіно";
- Найкращий анімаційний фільм - "Я померла в Ірпені", режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсери Анастасія Фалілеєва, Мартін Вандас, Юрай Красногорськи;
- Найкращий короткометражний документальний фільм - "Там, де закінчується Росія", режисер Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок;
- Найкращий короткометражний ігровий фільм - "Додаткові сцени", режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсер Віктор Шевченко;
- Найкращий повнометражний документальний фільм - "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова, продюсери Аліна Горлова, Максим Наконечний;
- Відкриття року - "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова;
- Найкращий сценарій фільму - Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дар'я Аверченко ("Редакція").
Цього року нагороди вручили в 11 номінаціях: вперше обрали найкращий повнометражний і короткометражний документальні фільми у двох окремих категоріях.
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