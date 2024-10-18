Фільм "Сірі бджоли" став переможцем національної премії кінокритиків "Кіноколо"

Про це повідомляє "Суспільне Культура".

17 жовтня 2024 року у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики" оголосили переможців сьомої Національної премії кінокритиків "Кіноколо".

Найкращим повнометражним ігровим фільмом стала картина "Сірі бджоли" режисера Дмитра Мойсеєва. Стрічка розповідає про двох пенсіонерів у невеликому селі в "сірій зоні" поблизу лінії фронту в січні 2022 року. Це останні мешканці цієї небезпечної місцини. Сергійович (Віктор Жданов) і Пашка (Володимир Ямненко) - друзі дитинства. Сергійович вважає себе українцем, а Пашка підтримує "ДНР".

Вони намагаються впорядкувати життя в небезпечній зоні, але все руйнується, коли в селі з’являється російський снайпер.

Стрічка заснована на першій частині роману "Сірі бджоли" 2018 року українського письменника Андрія Куркова, проте не є його екранізацією.

Нагороду за найкращу режисуру отримав Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли"). Фільм приніс також перемогу Віктору Жданову у номінації "Найкращий актор".

Інші переможці:

Найкраща акторка - Олена Узлюк ("Уроки толерантності");

За досягнення - Ольга Бірзул, книжка "Твоя книга про кіно";

Найкращий анімаційний фільм - "Я померла в Ірпені", режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсери Анастасія Фалілеєва, Мартін Вандас, Юрай Красногорськи;

Найкращий короткометражний документальний фільм - "Там, де закінчується Росія", режисер Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок;

Найкращий короткометражний ігровий фільм - "Додаткові сцени", режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсер Віктор Шевченко;

Найкращий повнометражний документальний фільм - "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова, продюсери Аліна Горлова, Максим Наконечний;

Відкриття року - "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова;

Найкращий сценарій фільму - Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дар'я Аверченко ("Редакція").

Цього року нагороди вручили в 11 номінаціях: вперше обрали найкращий повнометражний і короткометражний документальні фільми у двох окремих категоріях.