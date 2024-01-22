Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Касові збори "Аквамена 2" за 4 тижні перевищили весь світовий прибуток DC за 2022 рік

Касові збори "Аквамена 2" за 4 тижні перевищили весь світовий прибуток DC за 2022 рік

22 січня, 2024 понедiлок
12:21
Кіно На фото: Постер "Аквамен і загублене королівство"

Фільм "Аквамен і загублене королівство" побив рекорд касових зборів, отримавши за чотири тижні прокату прибуток, що перевищив усі світові збори компанії DC за 2022 рік

Про це пише Screen Rant.

Фільм Джеймса Вана "Аквамен і загублене королівство" зібрав у світовому прокаті $396,2 млн, наблизившись до позначки в $400 млн і перевершивши фільм DC 2022 року "Чорний Адам". 

"Аквамен 2" не мав такого фінансового успіху, як перший фільм "Аквамен", який зібрав у світовому прокаті понад $1 млрд під час прокату в кінотеатрах у грудні 2018 року та на початку 2019 року. 

"Аквамен" став найкасовішим фільмом у DC Extended Universe (DCEU), і, враховуючи успіх його сиквелу, так і залишиться ним. Покази другої частини фільму наразі тривають у кінотеатрах. 

Останній фільм DC, який вийшов у 2022 році, - "Чорний Адам" зібрав у світовому прокаті $393,5 млн за весь час показів. І Джейсон Момоа, і Дуейн "Скеля" Джонсон мають велику популярність на багатьох закордонних ринках. В історії DCEU було багато злетів і падінь протягом багатьох років, але Аквамен у виконанні Момоа залишався одним із найулюбленіших персонажів, тож його присутність у будь-якому фільмі DC була успішним доповненням стрічки. У "Скелі" багато шанувальників, але оскільки Чорний Адам став новим персонажем для DC у фільмі 2022 року, не було такого рівня успіху. 


 

Теги:
Культура
Читайте також:
Роман Ковальов
Автор Роман Ковальов
20 січня, 2024 субота
Чому НАБУ цікавиться Тетяною Чорновол
Володимир Зеленський
21 січня, 2024 неділя
Стеження за журналістами: Зеленський заявив, що одразу після інциденту з Bihus.Info особисто запросив голову СБУ
Румунія
20 січня, 2024 субота
"Румунія готується до анексії України і вже будує дорогу для бронетехніки": Росія запустила новий фейк
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.53
    Купівля 37.53
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.88
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
22 січня
13:25
СБУ затримала мешканця Миколаєва, який наводив російські ракети на шпиталі ЗСУ
13:22
ООН планує виділити $7,9 млрд на підтримку мігрантів з Африки
13:12
діти, злочини росії
Окупанти вивезли 17 дітей з інвалідністю з Донеччини на "реабілітацію" до РФ, - Лубінець
13:03
Євробачення 2023
Букмекери назвали фаворита Нацвідбору, який може поїхати на Євробачення-2024 від України
12:58
ПриватБанк
ПриватБанк виставив на торги 80 тис. безнадійних кредитів фізосіб на суму понад пів мільярда гривень
12:49
Ілон Маск
Ілон Маск прибув до Польщі для участі у конференції з протидії антисемітизму
12:44
Іван Вигівський
Скандал із прослуховуванням Bihus.Info: зареєстровано чотири провадження
12:15
Обстріл Донеччини
РФ обстріляла Краматорськ: загинув чоловік, поранено його доньку
12:12
Огляд
Артем Довбик
Хет-трик Довбика, перші сенсації Australian Open та пограбування від Мессі: головні новини світового спорту за тиждень
12:08
OPINION
Віталій Портников
Палають російські порти і заводи. Колонка Віталія Портникова
12:08
Оновлено
Денис Шмигаль і Дональд Туск
Прем'єр Польщі Дональд Туск разом зі Шмигалем у Києві вшанували пам’ять полеглих захисників України
11:56
Оновлено
Володимир Зеленський
"Заради правди про історію": Зеленський підписав указ про історично населені українцями території РФ
11:56
електроенергія, світло ЛЕП
Окупанти обстріляли виробничий об'єкт Харківобленерго: ситуація в енергосистемі станом на 22 січня
11:51
діти школа
Американські психіатри пояснили, чому дітям не варто проводити багато часу перед телевізором
11:48
Ігор Мазепа
На Чернігівщині згорів заміський будинок бізнесмена Ігоря Мазепи
11:28
На фото: Голосування за склад журі Нацвідбору Євробачення-2024
"Дія" оголосила трійку переможців народного голосування за членів журі Нацвідбору Євробачення-2024
11:27
Ексклюзив
Влада має починати з себе: екснардеп Кишкар про мобілізацію
11:17
комендантська година
У Нацполіції розповіли, чи потрібна комендантська година в Україні
11:17
PR
Samsung Galaxy S24 Ultra – нова концепція якості та технологічності
11:15
Королева Маргрете ІІ, Данія
У Данії знімуть власну версію серіалу "Корона" про королеву Маргрете II
11:04
Біньямін Нетаньягу
ХАМАС висунув нові вимоги для звільнення заручників, Ізраїль відкинув їх
10:47
Жозеп Боррель
Боррель заявив, що увага ЄС до конфліктів на Близькому Сході не завадить допомозі українцям
10:47
Іван Вигівський
Чи можуть поліцейські роздавати повістки замість ТЦК: Вигівський прояснив ситуацію
10:41
Оновлено
штормове попередження
Британію та Ірландію накрив шторм Іша, в аеропорту Дубліна скасовано понад 100 рейсів
10:41
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
10:23
Володимир Зеленський
Зеленський пообіцяв внести до Ради законопроєкт про множинне громадянство
10:21
Огляд
світ, міжнародний огляд
Фіцо пропонує Україні віддати Росії території та виступає проти її вступу до НАТО, а Велика Британія зафіксувала завантаження російських кораблів у Пхеньяні. Акценти світових ЗМІ 22 січня
10:18
На фото: Соня Морозюк
У Києві зафарбували мурал екснареченої Гринкевича-молодшого Морозюк
10:10
Артем Довбик, "Жирона"
Хет-трик Довбика та гол Циганкова вивели "Жирону" в лідери Ла Ліги
10:09
Українська тенісистка Ястремська перемогла білоруску та вийшла у чвертьфінал Australian Open
10:01
OPINION
Ярослав Пригара
Чому американців не лякає війна з Росією?
10:00
День Соборності України
22 січня: День Соборності України. Чим відоме свято, його історія та цікаві факти
09:40
До Національної зали слави винахідників США включать першого диснеївського візуалізатора Ленні Смута
09:30
Нацгвардія
На Донеччині нацгвардійця затримали за підозрою в убивстві двох цивільних і двох поліцейських
09:24
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог намагається пробитись у тил нашого угруповання: Згурець про ситуацію в Авдіївці
09:19
ФСБ
На ТОТ Луганщини ФСБ перевіряє освітян на "ідейність", а з навчальних закладів вилучають усі україномовні книжки, - ОВА
08:42
Держспецтрансслужба розмінувала понад 1400 гектарів території за тиждень
08:39
Пенні Пріцкер
Україна зможе залучити втричі більше коштів від інших донорів, якщо конгрес США схвалить пакет допомоги, - Пріцкер
08:29
Інфографіка
ЗСУ
За добу ЗСУ ліквідували 11 танків, 1 крилату ракету та 830 окупантів, - Генштаб
08:28
Оновлено
ППО ЗСУ
Росіяни вночі атакували Україну 8 "шахедами": Повітряні сили знищили усі ворожі цілі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV