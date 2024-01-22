Касові збори "Аквамена 2" за 4 тижні перевищили весь світовий прибуток DC за 2022 рік
Фільм "Аквамен і загублене королівство" побив рекорд касових зборів, отримавши за чотири тижні прокату прибуток, що перевищив усі світові збори компанії DC за 2022 рік
Про це пише Screen Rant.
Фільм Джеймса Вана "Аквамен і загублене королівство" зібрав у світовому прокаті $396,2 млн, наблизившись до позначки в $400 млн і перевершивши фільм DC 2022 року "Чорний Адам".
"Аквамен 2" не мав такого фінансового успіху, як перший фільм "Аквамен", який зібрав у світовому прокаті понад $1 млрд під час прокату в кінотеатрах у грудні 2018 року та на початку 2019 року.
"Аквамен" став найкасовішим фільмом у DC Extended Universe (DCEU), і, враховуючи успіх його сиквелу, так і залишиться ним. Покази другої частини фільму наразі тривають у кінотеатрах.
Останній фільм DC, який вийшов у 2022 році, - "Чорний Адам" зібрав у світовому прокаті $393,5 млн за весь час показів. І Джейсон Момоа, і Дуейн "Скеля" Джонсон мають велику популярність на багатьох закордонних ринках. В історії DCEU було багато злетів і падінь протягом багатьох років, але Аквамен у виконанні Момоа залишався одним із найулюбленіших персонажів, тож його присутність у будь-якому фільмі DC була успішним доповненням стрічки. У "Скелі" багато шанувальників, але оскільки Чорний Адам став новим персонажем для DC у фільмі 2022 року, не було такого рівня успіху.
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