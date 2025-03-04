Кіану Рівз відповів, чи повернеться до ролі Джона Віка

Про це пише Games Radar.

Канадський актор Кіану Рівз зіграв головну роль у всіх чотирьох фільмах франшизи про Джона Віка. В останньому фільмі "Джон Вік 4" головний герой покинув світ Високого столу - таємничої організації найманих убивць.

У листопаді стало відомо, що компанія Lionsgate Television працює над серіалом "Джон Вік: Під Високим столом", який стане продовженням популярної франшизи. Рівз виступить виконавчим продюсером серіалу.

Нещодавно актора запитали, чи зробить він ще щось у ролі найманого вбивці.

"Ви знаєте, що персонаж мертвий. Він помер у "Джоні Віку 4". Я знаю, [це] Голлівуд... але зараз його немає", - відповів Рівз.

У чотирьох фільмах персонаж Кіану Рівза виживав після збивання машиною, обстрілів та інших випробувань. Тому його повернення не було б дивним.

