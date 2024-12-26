Кіра Найтлі - прихований шпигун у різдвяному трилері

Про що "Чорні голуби"?

На тлі різдвяного Лондона "Чорні голуби" — це гостра, сповнена дії та щира історія про дружбу та жертовність. Фільм розповідає про Хелен Вебб (Кіра Найтлі), кмітливу, приземлену, віддану дружину та матір — і …професійну шпигунку. Протягом 10 років вона передавала секрети свого чоловіка-політика тіньовій організації, на яку працює: "Чорні голуби". Коли її таємного коханця Джейсона (Ендрю Кодзі) вбивають, її керівник шпигунів, загадкова Рід (Сара Ланкашир), кличе старого друга Гелен Сема (Бен Вішоу) на допомогу.

Сем Янг (Бен Вішоу) — ввічливий вбивця, який п’є шампанське. Але вибувши з гри після невдалої роботи з катастрофічними наслідками, він повернувся додому в Лондон. Оскільки його минуле загрожує наздогнати його, його завдання — захистити Хелен, поки вона розслідує, хто вбив Джейсона і чому. Разом вони розкривають величезну взаємопов’язану змову, яка пов’язує темний злочинний світ Лондона з геополітичною кризою, що насувається.

Хто в акторському складі "Чорних голубів"?

Кіра Найтлі в ролі Хелен Вебб

Бен Вішоу в ролі Сема Янга

Сара Ланкашир в ролі Ріда

Ендрю Бьюкен — Уоллес Вебб

Кетрін Хантер — Ленні Лайнс

Елла Лілі Хайленд у ролі Вільямса

Габріель Кріві в ролі Елеонори

Омарі Дуглас у ролі Майкла

Ендрю Коджі в ролі Джейсона Девіса

Лютер Форд — Гектор

Адиль Ахтар — Річард Івз

Паапа Ессієду в ролі Елмора Фітча

Додаткові актори включають Фінна Беннетта ("Справжній детектив: Нічна країна"), Трейсі Уллман ("Шоу Трейсі Уллман"), Сема Тротона ("Чорнобиль", "Менк"), Адама Сільвера ("Дипломат", "Володарі повітря") і Кена Нвосу ("Подивись на іншого"). Шлях і біг).

Хто створив Чорних голубів?

Серіал створив, написав і продюсував Джо Бартон. "Я почав писати сценарії для цього проекту під час минулорічних різдвяних свят, підживлювавшись бутербродами з індичкою та пляшками вершкового лікеру", — сказав Бартон Netflix у жовтні 2023 року.

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