Кіра Найтлі - прихований шпигун у різдвяному трилері
Якщо ви любите різдвяну таємницю, "Чорні голуби" повинні бути у вашому списку побажань
Про що "Чорні голуби"?
На тлі різдвяного Лондона "Чорні голуби" — це гостра, сповнена дії та щира історія про дружбу та жертовність. Фільм розповідає про Хелен Вебб (Кіра Найтлі), кмітливу, приземлену, віддану дружину та матір — і …професійну шпигунку. Протягом 10 років вона передавала секрети свого чоловіка-політика тіньовій організації, на яку працює: "Чорні голуби". Коли її таємного коханця Джейсона (Ендрю Кодзі) вбивають, її керівник шпигунів, загадкова Рід (Сара Ланкашир), кличе старого друга Гелен Сема (Бен Вішоу) на допомогу.
Сем Янг (Бен Вішоу) — ввічливий вбивця, який п’є шампанське. Але вибувши з гри після невдалої роботи з катастрофічними наслідками, він повернувся додому в Лондон. Оскільки його минуле загрожує наздогнати його, його завдання — захистити Хелен, поки вона розслідує, хто вбив Джейсона і чому. Разом вони розкривають величезну взаємопов’язану змову, яка пов’язує темний злочинний світ Лондона з геополітичною кризою, що насувається.
Хто в акторському складі "Чорних голубів"?
Кіра Найтлі в ролі Хелен Вебб
Бен Вішоу в ролі Сема Янга
Сара Ланкашир в ролі Ріда
Ендрю Бьюкен — Уоллес Вебб
Кетрін Хантер — Ленні Лайнс
Елла Лілі Хайленд у ролі Вільямса
Габріель Кріві в ролі Елеонори
Омарі Дуглас у ролі Майкла
Ендрю Коджі в ролі Джейсона Девіса
Лютер Форд — Гектор
Адиль Ахтар — Річард Івз
Паапа Ессієду в ролі Елмора Фітча
Додаткові актори включають Фінна Беннетта ("Справжній детектив: Нічна країна"), Трейсі Уллман ("Шоу Трейсі Уллман"), Сема Тротона ("Чорнобиль", "Менк"), Адама Сільвера ("Дипломат", "Володарі повітря") і Кена Нвосу ("Подивись на іншого"). Шлях і біг).
Хто створив Чорних голубів?
Серіал створив, написав і продюсував Джо Бартон. "Я почав писати сценарії для цього проекту під час минулорічних різдвяних свят, підживлювавшись бутербродами з індичкою та пляшками вершкового лікеру", — сказав Бартон Netflix у жовтні 2023 року.
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